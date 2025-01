Gioiella Prisma Taranto, posta altissima in gioco contro Grottazzolina

Gironi: “Sappiamo che per noi è una guerra, e dobbiamo scendere in campo con questa consapevolezza. Giochiamo contro una squadra in ottima forma, che sta offrendo un’eccellente pallavolo e prestazioni di alto livello”

Domenica alle ore 19, al Pala Savelli di Porto San Giorgio, andrà in scena una partita che potrebbe influenzare molto le sorti della lotta salvezza in Superlega. La Gioiella Prisma Taranto affronta la formazione della Yuasa Battery Grottazzolina in uno scontro diretto dall’importanza vitale: due squadre che combattono con le unghie e con i denti per mantenere viva la speranza della permanenza nella massima serie.

Taranto arriva a questa sfida in un momento estremamente delicato: sei sconfitte consecutive hanno portato la squadra pugliese a perdere terreno in classifica e a scivolare al penultimo posto, con la pressione di dover ritrovare un risultato positivo per non rischiare di compromettere definitivamente il proprio cammino. All’andata il campo sorrise ai rossoblù con il risultato di 3-1, ma il momento è completamente cambiato rispetto all’andata.

Grottazzolina infatti è reduce da una serie di prestazioni convincenti che le hanno permesso di scavalcare proprio i rossoblù. La squadra guidata da coach Ortenzi ha messo insieme una vittoria da 3 punti contro Padova, un punto prezioso nel tie-break perso contro Verona e un trionfo prestigioso con Modena e Monza. Ora, con due lunghezze di vantaggio su Taranto, gli uomini di Grottazzolina si presentano con il morale alto e la consapevolezza di poter fare un ulteriore passo avanti verso la salvezza.

Per Taranto sarà fondamentale ritrovare compattezza in ricezione e incisività in attacco, elementi che sono mancati nelle ultime settimane. I rossoblù dovranno fare affidamento su tutta la rosa, consapevoli che ogni errore potrebbe risultare decisivo.

Dall’altra parte della rete, Grottazzolina può contare su un servizio micidiale, una delle armi più pericolose a disposizione . La batteria di schiacciatori composta da Tatarov, Cvanciger, Fedrizzi e il recente innesto Bardarov rappresenta un mix di esperienza e potenza, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Tuttavia, la squadra di casa dovrà fare i conti probabilmente con le assenze di Petkovic e Antonov, due pedine importanti che nelle ultime settimane non sono stati in condizione di scendere in campo.

Quella di domenica sera sarà una delle ultime chiamate per Taranto. I rossoblù non possono permettersi ulteriori passi falsi: una sconfitta non solo allontanerebbe ulteriormente la salvezza, ma potrebbe anche avere un impatto psicologico devastante sul gruppo. Di fronte a un avversario diretto come Grottazzolina, ogni pallone dovrà essere giocato con determinazione e sangue freddo.

Al tempo stesso, Grottazzolina sa che una vittoria le permetterebbe di consolidare la propria posizione e di fare un passo significativo verso l’obiettivo stagionale. Il sostegno del pubblico di casa potrebbe rivelarsi un fattore decisivo, spingendo la squadra oltre i propri limiti.

Ci si aspetta una sfida intensa, fisica, e dall’alto contenuto emotivo. Entrambe le squadre sanno che non sono rimaste opportunità: è il momento di dare tutto, di lottare punto su punto, di sacrificarsi per raggiungere un risultato che potrebbe cambiare le sorti di una stagione.

Domenica sera, sotto i riflettori di Grottazzolina, si deciderà più di una semplice partita: sarà una battaglia per il futuro, per la dignità, per dimostrare di meritare un posto in Superlega. Taranto, che ha appena salutato il secondo opposto Andrea Santangelo e con Gironi in fase di recupero, dovrà dare l’anima.

“Bisogna iniziare chiaramente dall’allenamento: non possiamo pensare di schiacciare l’interruttore e giocare una super partita domenica prossima. – Afferma il Ds Mirko Corsano – La preparazione della gara è fondamentale per affrontare le difficoltà che incontreremo contro Grottazzolina. È una partita molto importante, e non dobbiamo pensare che ce ne saranno altre dopo. Sappiamo quanto ci giochiamo.

Tre punti pesantissimi, che contro una diretta concorrente possono valere anche il doppio. Bisogna essere consapevoli che non basta giocare bene in casa, come dimostrato finora. Già da domenica ci aspettiamo una reazione da questo punto di vista. Se la squadra è determinata e convinta delle proprie potenzialità, sono certo che giocheremo ad armi pari”.

“Sappiamo che per noi è una guerra, e dobbiamo scendere in campo con questa consapevolezza. Giochiamo contro una squadra in ottima forma, che sta offrendo un’eccellente pallavolo e prestazioni di alto livello. – Sottolinea l’opposto Fabrizio Gironi in recupero dal recente infortunio – Sarà una sfida difficile, e abbiamo molta pressione e aspettative per questo appuntamento, ma l’unico modo per affrontarla è con determinazione e il coltello tra i denti”.

PRECEDENTI: 9 (4 successi Yuasa Battery Grottazzolina, 5 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: Oleg Antonov a Taranto nel 2022/23

Domenica 12 gennaio 2025, ore 19.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Gioiella Prisma Taranto

Arbitri: Zavater Marco, Pozzato Andrea (Pernpruner Marco)

Video Check: Perotti Marco

Segnapunti: Rollo Ilaria

Diretta VBTV