Gioiella Prisma Taranto in trasferta a Monza: la sfida contro la Vero Volley

Appuntamento all’Opiquad Arena, domenica 3 ottobre, dove le due squadre si affrontano in un match cruciale per la classifica, con Monza alla ricerca di riscatto e Taranto pronta a sfruttare il momento positivo

Domenica 3 ottobre, alle 17:00, l’Opiquad Arena di Monza ospiterà una partita avvincente tra Vero Volley Monza e Gioiella Prisma Taranto. Le due squadre arrivano a questo incontro con motivazioni opposte e situazioni di classifica che le spingono a cercare disperatamente i tre punti in palio.

La Vero Volley Monza, dopo un avvio promettente contro Grottazzolina, ha subito quattro sconfitte consecutive e cerca una svolta per evitare una stagione difficile. Tuttavia, la squadra può contare su talenti come Cachopa e Szwarc, che sono in grado di segnare punti decisivi. L’arrivo di Ivan Zaytsev, uno dei nomi più illustri della pallavolo italiana, aggiunge ulteriore esperienza e qualità al roster.

Dall’altra parte, la Gioiella Prisma Taranto arriva con rinnovata fiducia dopo una convincente vittoria contro Grottazzolina. I ragazzi di Taranto sono pronti a sfruttare le difficoltà di Monza per conquistare punti fondamentali. La sfida centrale del match sarà quella tra il centrale americano Averill per Monza e la solida difesa di Taranto, con entrambi i lati pronti a dare il massimo.

Le parole dell’ex Marco Rizzo: “Ci approcciamo con lo stesso spirito di sempre, siamo consapevoli e determinati di porter disputare una bella partita. Monza è una bella squadra e la classifica non dobbiamo nemmeno guardarla, basta un risultato positivo e tutti si avvicinano, c’è da giocare, dobbiamo partire aggressivi e convinti e imporre il nostro gioco. Ci aspettiamo una battaglia vera, all’ultimo sangue, dove ogni punto sarà lottato fino alla fine. Con le nostre sicurezze e consapevolezze dovremo cercare di portare la partita dalla nostra parte”.