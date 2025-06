Giove, occhi sull’Eccellenza?

Il socio di maggioranza del Taranto FC 1927 vorrebbe continuare con i colori rossoblù nella massima competizione a livello regionale. Di fatto un’operazione che la Figc non avallerebbe in nessun caso

Il presidente del Taranto Massimo Giove non si sarebbe rassegnato all’idea di abbandonare il calcio e il Taranto. Sembrerebbe intenzionato, infatti, a restare in sella per iscrivere il club al campionato di Eccellenza. Tra il dire e il fare vi è di mezzo un oceano di dinieghi, divieti e situazioni inopportune. Innanzitutto bisognerebbe convincere la Figc, il che è di fatto impossibile. I vertici federali, per voltare pagina dopo l’esclusione dal campionato dello scorso 7 marzo, propugnano la strada della rinascita del calcio tarantino e non della prosecuzione della precedente esperienza. Una posizione inequivocabilmente ferma è decisa, anche da un punto di vista giuridico. Non fosse altro che Giove dovrebbe saldare nell’immediato tutti i pregressi mancanti, dagli emolumenti ai contributi.