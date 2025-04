Gori e Capra: «Abbiamo Taranto nel cuore»

I due giocatori, assieme, militarono in rossoblù nella seconda metà degli anni Settanta

Nei momenti più bui del presente e con un futuro tutto da decifrare, il passato potrebbe diventare uno dei rifugi più sicuri per un tifoso del Taranto. La città è in queste ore punto di incontro per glorie rossoblù che hanno scelto di dimorarvi o sovente di tornarvi perché rimaste legate mani e piedi per l’affetto ricevuto quando erano in attività. Cosmopolis, invitata da un tifosissimo rossoblù come Mimmo Prestia, ha intercettato una mini rimpatriata tra Graziano Gori e Adriano Capra, che assieme hanno militato nel Taranto nella seconda parte degli anni ’70. Oltre a indelebili ricordi, sono emersi anche tutto l’attaccamento e l’amore per una città che negli stessi anni ha vissuto uno dei momenti più alti della sua storia calcistica, quando cioè è stato persino possibile sognare ad occhi aperti la Serie A. Un pensiero stupendo che si interruppe sul più bello quando Erasmo Iacovone, nel febbraio del 1978, chiuse per sempre gli occhi per una tragica fatalità. Quel Taranto, nonostante sia trascorso mezzo secolo, ha un posto nel cuore di tutti noi e continua a regalare emozioni senza tempo. Ascoltare Capra e Gori è stato come regalarsi un viaggio nel tempo in prima fila e con la grande fortuna di non avere pagato il biglietto. Stesso sentimento anche anche per gli stessi protagonisti che, nel raccontare le gesta loro e del Taranto, hanno mostrato senza accorgersene un perenne sorriso di splendente gioventù.

