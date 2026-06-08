Grand Prix Taekwondo, Dell’Aquila è oro

Nella manifestazione tenutasi al Foro Italico, sono tre le medaglie vinte dagli azzurri

Dell’Aquila conquista la medaglia d’oro al Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, nella categoria -58kg. Nelle quattro giornate della manifestazione, al Foro Italico, gli azzurri hanno vinto tre medaglie (gli argenti di Simone Alessio nei +80kg e di Antonino Bossolo nel Para Taekwondo oltre all’oro di Dell’Aquila). Dell’Aquila, campione olimpico a Tokyo 2020, ha vinto la sua prima medaglia nel Grand Prix di Roma, battendo 2-1 il sudcoreano Eunsu Seo in una finale avvincente. Decisivi i colpi messi a segno dall’azzurro negli ultimi secondi della gara, trascinato dal tifo del pubblico poi esploso in un boato finale di festa.

La giornata trionfale di Dell’Aquila è iniziata con il successo per 2-0 nei sedicesimi contro il turco Yusuf Badem. Negli ottavi di finale ha battuto 2-0 il turco Furkan Ubdeyde Camoglu, mentre nei quarti ha avuto la meglio (2-0) del sudcoreano Tae-joon Park, campione olimpico di Parigi 2024 e principale rivale dell’italiano nella categoria. (Fonte Corriere dello Sport)



