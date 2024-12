Grande attesa al PalaMazzola: il CJ Basket Taranto sfida Benevento

Rossoblu in campo sabato alle 19 per uno scontro diretto nella stagione del basket tarantino

Il PalaMazzola si prepara ad accogliere i tifosi per un evento di grande importanza: sabato 7 dicembre alle ore 19, il CJ Basket Taranto affronterà la Miwa Energia Benevento nella tredicesima giornata del girone G di serie B Interregionale, seconda di ritorno. È fondamentale che il palazzetto di via Venezia sia gremito, poiché il supporto del pubblico può fare la differenza.

Taranto vive un momento delicato su diversi fronti. La sfida contro i campani rappresenta un crocevia significativo per la stagione. Dopo una partita difficile a Bisceglie, la squadra ha lavorato duramente per recuperare i giocatori infortunati. Coach Orlando potrà contare sul prezioso apporto dei ragazzi della Virtus, che anche quest’anno si stanno distinguendo, con Mirabile e Casalino che si sono aggiunti ai più esperti Gigante e Montanaro, mentre Petraroli e l’ultimo arrivato Cito stanno trovando spazio in campo.

In vista del match, il dirigente Paolo Marzulli ha dichiarato: “Sarà una partita tosta e impegnativa. Benevento è una squadra che alterna grandi prestazioni a momenti meno brillanti. All’andata abbiamo fatto bene per tre quarti di gara. Vogliamo disputare una grande partita e chiediamo a tutti di sostenere i ragazzi, accorrendo numerosi al PalaMazzola sabato. Una vittoria sarebbe fondamentale per il morale e la classifica.”

Appuntamento dunque sabato 7 dicembre al PalaMazzola di Taranto con ingresso libero da via Venezia, palla a due alle ore 19. Arbitri del match: Amatori Andrea Antonio Giuseppe di Brindisi e Stanzione Mario di Molfetta (BA).