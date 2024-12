Grande successo per la Quero Chiloiro al Policoro Boxing Night

La palestra tarantina conquista con i suoi atleti ben 5 vittorie

Sabato 7 dicembre la Quero-Chiloiro ha partecipato alla manifestazione sportiva che ha co-organizzato con la Blackcorner Team Carrescia di Policoro, un evento pugilistico che ha coinvolto inoltre la Pegasus gym Matera del maestro Luciano Panettieri, il G.S. Fiamme oro sezione giovanile Brindisi, la Boxe Terra d’Otranto Matino, la Nerone boxing martial arts Potenza, la KS Academy Triggiano, il Team Zinfo Lizzanello, gli Amici del pugilato Lecce e la Vincenzo Avolio boxe Castrovillari.

Il Palaercole di Policoro, sede dell’evento, ha accolto un folto pubblico e numerosi atleti, a partire dai protagonisti delle tredici gare giovanili dei baby-atleti della Quero-Chiloiro che, ancora caldi dallo sparring-io sul quale nel mese di novembre è stata incentrata l’ultima edizione del Trofeo “Città di Taranto” svoltasi nella palestra storica tarantina del maestro benemerito Vincenzo Quero, iniziano a prepararsi anche per il debutto al torneo esordienti che a marzo 2025 interesserà alcuni di loro.

Sono stati sedici gli incontri dilettantistici maschili e femminili svoltisi nella notte lucana, dei quali sette hanno coinvolti gli atleti della Quero-Chiloiro, per un risultato di cinque vittorie e due sconfitte che si aggiungono al bottino di un anno agonistico di grande intensità ormai in chiusura.

L’unico élite della Quero, per la categoria 60 kg, è stato Carlo Tarricone, che ha ottenuto una gloriosa vittoria per KO alla terza ripresa su Ilia Danchev Ivanov, in un match duro a parità di forze in cui il pugile della Quero ha atterrato l’avversario con un diretto destro dopo che una serie di colpi lo aveva già destabilizzato e fatto barcollare.

Ottimi risultati anche per gli junior tarantini: il 60 kg Alessandro Zizzaro ha battuto Andrea Orlando in un incontro spettacolare in cui i due rivali non si sono risparmiati nulla, mentre Zizzaro ha però messo colpi più incisivi e nitidi che gli hanno decretato la conquista del verdetto; il 75 Salvatore Pugliese ha sconfitto lo youth Michael Legista, dominando tutte e tre le riprese in cui ha mostrato di possedere carattere e buone doti tecniche nel pugilato di rimessa sull’avversario.

Anche Luca Intermite ha ottenuto una vittoria a pieno titolo nei 57 kg su Emidio Gioia, con continue azioni di attacco che non hanno lasciato spazio all’avversario, il quale ha subito anche un conteggio nella seconda ripresa a seguito di una serie repentina di colpi del pugile tarantino. Lo junior 70 kg, Francesco Boccasini, ha battuto lo youth Francesco Saliano, un secondo match per Boccasini di grande sprint in cui ha conquistato il ring con determinazione e ha vinto le tre riprese battendone il ritmo.

Le due sconfitte rossoblù sono arrivate dallo junior 60 kg Antonio Palmitesta nel confronto con Antonio Gagliardi, un verdetto negativo che non ha convinto molto di fronte alla boxe lunga e secca del tarantino che, tuttavia, avrà colpito meno del pugilato di pressing dell’avversario calabrese; e infine, per la youth 63 kg Claudia Porfiri, una “giornata no” nel confronto con Francesca Bianco: l’atleta della Quero non è salita sul ring abbastanza determinata per affrontare un’avversaria con la quale aveva già pareggiato lo scorso settembre e per cui questa volta non è riuscita a trovare la chiave di volta del match. Hanno accompagnato i pugili i maestri Cataldo e Cosimo Quero e il tecnico Domenico Maffei.