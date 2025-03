Holding pubblico-privata per lo sport tarantino: la proposta che divide

L’appello di Dinamo Taranto per un intervento immediato a sostegno delle società sportive locali, dopo le recenti crisi

Massimo Ferrarese, Enzo Cesareo e il senatore Mario Turco, in rappresentanza della Dinamo Taranto, hanno espresso apprezzamento per l’impegno profuso nel garantire un futuro solido e innovativo allo sport tarantino, in un momento di cambiamenti e sfide.

Dopo le recenti difficoltà che hanno colpito diverse realtà sportive locali, tra cui la retrocessione della Prisma Taranto, il ritiro del CJ Basket Taranto e l’esclusione del Taranto Calcio, l’attenzione si concentra sulle due realtà rimaste: il futsal con la New Taranto e il basket con la Dinamo Taranto.

La Dinamo Taranto accoglie con favore la proposta di una holding sportiva pubblico-privata, ma sottolinea l’urgenza di un intervento immediato. Il presidente Francesco Ciliberti ha dichiarato: “Crediamo che l’intervento vada effettuato subito, come già evidenziato da esponenti di altri club. Il dopo 2026 va costruito adesso: non possiamo permetterci di attendere ulteriori crisi per intervenire”.

Secondo i rappresentanti della Dinamo Taranto, una struttura di questo tipo potrebbe creare sinergie tra le diverse discipline sportive, assicurare una gestione più efficiente e valorizzare il talento locale.

“La Dinamo Taranto è pronta a collaborare attivamente alla realizzazione di questo progetto”, afferma Ciliberti, ribadendo la necessità di un’azione condivisa tra enti pubblici e privati per garantire stabilità e crescita allo sport tarantino. La società sportiva si dichiara disponibile per un incontro operativo volto a definire le strategie concrete per attuare questo modello gestionale, ritenuto indispensabile per il rilancio dello sport cittadino.