I fischi sommergono il Taranto

Alta società

Vittorio Galigani -
Vito Ladisa si è autodefinito presidente, ma il suo nome non compare nell’organigramma societario. Così come non compaiono quelli della nutrita schiera di collaboratori...
Il Taranto deve rialzare la testa

CP -
Rossoblù pronti per l'ultima dell'anno con la Nuova Spinazzola. Il fischio di inizio è per le 14.30 Fischio di inizio alle 14.30 per il Taranto,...
Linguaggio plastico

Vittorio Galigani -
Uno show più che una conferenza stampa, quella andata in scena ieri  sera al Palafiom. Una caduta di stile l’attacco ad alcuni operatori dell’informazione....
