I fischi sommergono il Taranto

Rossoblù fermati sull’1-1 dalla Nuova Spinazzola. Ospiti in dieci dal 26′ della ripresa

La forza dei nervi, uno stadio ugualmente pieno nonostante qualche passo falso nelle ultime uscita e un pizzico di sana irruenza (pur con qualche errore) non portano il Taranto al successo che ci sarebbe voluto come il pane. L’1-1è frutto di una partita combattuta e giocata a viso con la Nuova Spinazzola, già battuta 1-0 nel girone di andata.

Nell’undici scelto da Panarelli, schierato con il 4-2-3-1, sono tante le novità. Innanzitutto l’esordio del neoarrivato Sante Russo a destra tra i trequartisti, mentre partono dalla panchina diversi senatori da capitano Fabio Delvino a Derosa, per finire a Di Paolantonio, il più eccellente degli esclusi. Il Taranto ha diverse occasioni nei primi venti minuti. Al 9′ Russo verticalizza per Aguilera, ingresso in area e diagonale respinto da Liso. Grande occasione al 15′: Losavio recupera palla e centra per Aguilera che da due passi impatta male a porta sguarnita. Sorpresa al 31′, perché passa la Nuova Spinazzola sulla conclusione di Ingredda deviata da Rizzo. Il vantaggio è lampo, poiché al 38′ Losavio gira in rete il perfetto assist di Vukoja. Nel secondo tempo il Taranto è a trazione anteriore. Al 6′ Aguilera spara alto dal limite ma non riesce a penetrare. Al 26′ ospiti in dieci per il doppio giallo di Ripanto, guadagnato in una quindicina di minuti. Un minuto e Derosa calcia violentemente verso Liso che respinge alla grande. Così come su Loiodice al 48′. Alla fine sono fischi.

TARANTO-SPINAZZOLA 1-1

RETI: 31’ autorete Rizzo (S), 38′ pt Losavio (T)

TARANTO (4-2-3-1): De Simone; Hadziosmanovic (19′ st Derosa), Rizzo, Konate, Corallini (18′ st Labianca); Vukoja (27′ st Incerti), Zampa; Russo, Losavio, Loiodice; Aguilera (12′ st Trombino). A disp.: Fallani,

Delvino, Di Paolantonio, Monetti, Kirliauskas. All.: Panarelli.

SPINAZZOLA (4-4-2): Liso; Santoro, Ripanto, Lautaro, Gabriele; Ricchiuti (34′ st Cuccumazzo), Pizzo, Colonna, Silvestri (14′ st Zingaro); Ferrero (28′ st Losappio), Ingredda (36′ st Di Palma). A disp.: Conte, Leone, Erminio, Di Pierro, Ousfar. All.: Di Domenico.

ARBITRO: Mantuano di BRi

Guardalinee: De Simone e Personè.

NOTE: espulso al 26′ st Ripanto (S) per doppia ammonizione; angoli 9-0; rec.: 2′ pt, 5′ st