domenica 31 Agosto 25
Giuseppe Di Cera

I numeri del Taranto

Sport

Giochi del Mediterraneo, proseguono i lavori per la realizzazione della tribuna ovest dello Iacovone

CP -
Procedono con passo deciso i lavori di ristrutturazione dello stadio tarantino per poter consegnare un impianto all’avanguardia ai tifosi rossoblu Proseguono a poco meno di...
Prisma Taranto Volley: si chiude la seconda settimana di preparazione

CP -
Lo staff tecnico ha potuto constatare entusiasmo, intensità e spirito di sacrificio da parte dei giocatori, impegnati a formare un’identità di squadra solida e...
Il Taranto giocherà la Coppa Italia a Martina Franca?

Vittorio Galigani -
Il campionato inizia domenica 31 agosto. A due giorni dal suo inizio risulta però che non sia stata ancora siglata la convenzione d’uso per...
