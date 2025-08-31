I numeri del Taranto

Il club del presidente Vito Ladisa comunica la numerazione ufficiale dei giocatori
Il Taranto rende nota la numerazione dei giocatori in rosa, a disposizione del tecnico Ciro Danucci.
Numeri ufficiali SS Taranto:
1 Luigi Pio Capogna
2 Samuele Pavone
3 Mattia Alviero Terrana
4 Dramane Konate
5 Salvatore Simone Pino
7 Oscar Malltezi
8 Juan Matia Etchegoyen
9 Jeffery Imoh
10 Gaetano Dammacco
11 Souare Talla
15 Fabio Fernando Delvino
18 Alessandro Di Paolantonio
20 Joao Pedro Da Silva Matos
21 Umberto Monetti
22 Luca De Simone (portiere)
23 Domenico Brunetti
24 Ronerto Marino
27 Emanuele Calabria
28 Valentin Didace Emane
33 Davide Derosa
77 Boze Vukoja
95 Lamin Jallow