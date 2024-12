Il CJ Taranto incontra Bisceglie. Coach Orlando: “Settimana complicata”

I rossoblu iniziano il girone di ritorno con un derby “in casa” dei Lions a Ruvo. Con pochi allenamenti e strascichi influenzali. Palla a due alle ore 18 di domenica

Quando si dice che “la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo”. I detti non si smentiscono mai. Ed il CJ Basket Taranto ne sa qualcosa. Settimana difficile, “complicata” la definisce coach Orlando quella che porta al derby contro i Lions Bisceglie che aprirà il girone di ritorno del girone G di Serie B Interregionale, 12sima giornata della prima fase.

Pochi allenamenti e tanti influenzati in casa rossoblu che deve stringere i denti in vista della partita contro i Lions. Più che lo staff tecnico rossoblu a lavorare, fare gli straordinari, è stato lo staff medico con i dottori Ostillio e Petrocelli in prima linea. A Ruvo, ennesimo campo “neutro” della stagione per Bisceglie in attesa della riconsegna del PalaDolmen, ci andrà comunque un CJ che vuole comunque giocarsi le sue chance come sempre fatto in stagione con il fondamentale apporto dei giovani Virtus con Montanaro e Gigante a trascinare la pattuglia orange.

A tastare il polso della situazione in casa CJ Taranto coach William Orlando: “Come detto è stata una settimana complicata. Abbiamo avuto diversi casi di febbre e influenza ma anche qualche acciacco. Andremo contati e un po’ incerottati a Ruvo contro un roster quello di Bisceglie di grande spessore. La gara sulla carta è proibitiva però nonostante le difficoltà faremo di tutto per dare il massimo delle nostre possibilità”.

Appuntamento domenica 1 dicembre al PalaColombo di Ruvo, palla a due alle ore 18. Arbitri: Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia e Giacomo Tornese di Monteroni.