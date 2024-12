Il Manduria perde contro l’Atletico Racale nel turno infrasettimanale

La squadra allenata da Mister Marsili per 60 minuti ha giocato in dieci a causa dell’espulsione di Carrozzo

I biancoverdi subiscono la sconfitta nella gara infrasettimanale giocando in dieci per 60 minuti a seguito dell’espulsione di Carrozzo. Partita che si anima solo verso la mezz’ora con un’incursione di Romano il cui tiro finisce di poco alto sulla traversa. Dal 29’ Manduria in dieci per l’espulsione di Carrozzo punito con il rosso per fallo involontario su un avversario al momento del tiro. Al 34’ i padroni di casa sbloccano il risultato con una prodezza da fuori area di Romano. Siamo al 40’ quando Menendez viene chiamato a neutralizzare sulla linea di porta un tiro di Oliveros. Nella seconda fase di gioco, al 54’ il Manduria sostituisce Sernia con Spinelli. Il Manduria al 62’ si fa vivo in area avversaria con Sosa il cui tiro viene parato da Ferraris. I padroni di casa, forti di un elemento in più manovrano in attacco e al 65’ raddoppiano con Sasso che entra in area e con un diagonale da destra batte per la seconda volta Menendez. Il 3 a 0 è solo questione di tempo e giunge all’87’ ad opera di Pennetta. Biancoverdi che dovranno prepararsi subito e bene al prossimo impegno di domenica 15 dicembre a Bisceglie.

Atletico Racale: Ferraris, Portaccio, Moran, Milessi, Layus, Giglio, Guevara, Flordelmundo, Oliveros, Romano, Centonze a disp.: Catellli, Sasso, Bottari, Gravina, Filippi, Pennetta, Fitto, Buoncore, Gutierrez. All. Calabuig

Manduria: Menendez, Farucci, Stranieri, Teixeira, Cutrone, D’Ettorre, Sernia, Coronese, Carrozzo, Sosa, Perchaud,. A disp.: Schettino, Spinelli, Chiochia, Caragnulo, Balanda, Palumbo, Zuccaro, Diallo, Pezzuto. All. Marsili

Arbitro: Tomei di Sapri

Reti: 34’ Romano, 65’ Sasso, 87’ Pennetta