Il Manduria vince contro l’Arboris Belli per 2 a 6

Vittoria esterna per i bianco verdi che risalgono in classifica

Vittoria esterna del Manduria e altri tre punti che lo fanno risalire notevolmente in classifica. Il Manduria sblocca il risultato al 9’ rimpallo in area interviene Perchaud e pone la palla in rete.

Il Manduria preme e al 18’ raddoppia, calcio di punizione batte Cutrone, incursione di Stranieri il cui tiro si infrange sul palo, sul rimbalzo interviene Diallo e batte per la seconda volta Menegatti. Solo pochi minuti per il terzo goal del Manduria, al 24’ tiro di Cutrone da fuori area, il portiere respinge ma Chiochia bene appostato non si fa sfuggire l’occasione e pone la palla in rete.

Al 37’ prima sortita dei padroni di casa con Basile tira da fuori area e sfiora la base del palo. In chiusura del primo tempo, Arboris Belli vicino al goal su calcio di punizione ma Menendez dice no e si produce in una parata eccezionale. Nella ripresa, dopo appena trenta secondi, incursione in area di Perchaud che segna la quarta rete biancoverde.

L’Arboris Belli accorcia le distanze al 57’ con Degregorio. Reazione immediata dei biancoverdi e goal di D’Ettorre al 58’. Padroni di casa che tentano di accorciare ancora le distanze e riescono ad andare a rete al 72’ su iniziativa di Fernandez. I biancoverdi rispondono al 76’ con la sesta rete ad opera di Palumbo che sfrutta un assist di Coronese.

Arboris Belli: Menegatti, Biundo, Cerfeda, Mezzapesa, Decarolis, Labarile, Laguardia, Calderon, Fernandez, Basile. A disp.: Longo, Lodeserto, Natola, Turnone, Degregorio, Convertino, Patierno, Buccoliero, Taldone, Pisano. All. Solidoro

Manduria: Menendez, Farucci, Chiochia, Stranieri, Cutrone, Balanda, D’Ettorre, Sosa, Illiano, Perchaud, Diallo. A disp.: Schettino, De La Mata, Spinelli, Pezzuto, Sernia, Coronese, Caragnulo, Palumbo, Deousa. All. Marsili

Arbitro: Consales di Foggia.

Reti: 9’ Perchaud, 18’ Diallo, 24’ Chiochia, 57’ Degregorio, 58’ D’ettorre, 72’ Fernandez, 76’ Palumbo