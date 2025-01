Il Messina batte il Taranto con l’aiuto di Marong

Il difensore rossoblù legge male una palla e, nella ripresa dà il via libera al gol che condanna la squadra

Ottava sconfitta consecutiva per il Taranto che, sul neutro di Francavilla Fontana, perde 1-0 con il Messina. Il gol dei siciliani, nel secondo tempo, è però un clamoroso regalo di Marong. Bisignano schiera la squadra con il 4-4-1-1 con Giovinco alle spalle di Battimelli. La squadra inizia bene, merito di Mastromonaco, che sulla destra crea diversi grattacapi a Morleo e mette al centro più palloni. Tanto movimento, come il resto della squadra, ma pochissimi pericoli realmente portati sotto i sette messinesi. La gara si mantiene su ritmi accettabili per tutti i 90 minuti. Meglio la ripresa con immediata un’occasione, appena venti secondi, per il Messina con Anatriello che spara a lato da due passi sull’errore di Marong. Il difensore del Taranto, al 34′, si ripete e da’ il via libera ad Anatriello, che serve l’accorrente Luciani lesto nel battere Del Favero. L’estremo ionico, due minuti dopo, tiene a galla le speranze di un pareggio, quando neutralizza la botta di Luciani scoccata da due passi.

Il Tabellino

TARANTO-MESSINA 0-1

TARANTO (4-4-1-1): Del Favero; Vaughn (37′ st Locanto) Marong, Papazov, Verde; Mastromonaco (47′ st Zerbo sv) Fiorani (28′ st Schirru), Speranza, Guarracino; Giovinco (28′ st Zigoni), Battimelli (37′ st Garau sv). A disp.: Meli, Caputo, Sacco, Lenti, Pastore, Fiorentino. All.: Bisignano.

MESSINA (3-5-2): Krapikas; Ndir, Marino, Morleo; Lia (29′ st Adragna), Anzelmo, Petrucci 6 (15′ st Salvo) Garofalo, Cominetti (15′ st Luciani); Pedicillo, Anatriello (45′ st Di Palma). A disp.: Curtosi, Mameli. All. Modica 6.

ARBITRO: Liotta di Castellammare di Stabia. Guardalinee: Russo e Nechita.

Quarto ufficiale: Di Reda

MARCATORE: 34′ st Luciani.

ESPULSI: al 43′ rosso diretto a Guarracino (T) per commesso su Marino.

AMMONITI: Cominetti (M), Papazov (T), Morleo (M), Pedicillo (M), Speranza (T), Mastromonaco (T). Adragna (M).

NOTE: la gara si gioca sul neutro della Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana per l’indisponibilità dello stadio Erasmo Iacovone, soggetto a lavori di ristrutturazione. angoli: 6-1 per il Messina, recupero 1′ pt, 5′ st