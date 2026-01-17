sabato 17 Gennaio 26
CP

Il ritorno di Pilato: “Abbiamo fatto una bravata”

Sport

Articoli Correlati

Commedia all’Italiana

Vittorio Galigani -
Questo CdA, esistente più nella narrazione che nei ricordini ufficiali, avrebbe nominato presidente prima Vito Ladisa e poi, dopo le dimissioni di quest’ultimo, Sebastiano...
Read more

Lega Pro, da sessanta in su non si contano più

Vittorio Galigani -
La difesa dell’attuale format a 60 squadre viene giustificata come tutela della base, dei territori, dell’occupazione. Ma a quale prezzo? Quello di una precarietà...
Read more

Prisma La Cascina, a Sorrento una grande sfida

CP -
Domenica prossima gli ionici arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta interna contro Fano, un passo falso pesante che rende ancora più importante l'impegno di questa...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand