Il Taranto alza la voce

Il club rossoblù vorrebbe iniziare ad armi pari il campionato di Eccellenza e ha chiesto il rinvio delle prime due giornate, non ancora concesso

Il Taranto alza voce e chiede di partecipare al campionato di Eccellenza ad armi pari. Il punto è che la società rossoblù sta marciando a tappe (necessariamente) forzate che, almeno nelle prime settimane, non le consentiranno di esprimersi al meglio nelle sfide proposte dal calendario. La richiesta, in tal senso, è di rinviare almeno le prime due giornate per completare la preparazione. Il Taranto, infatti, ha avuto il benestare per tesserare i giocatori soltanto a partire dal 14 agosto. Il club dei fratelli Ladisa, in una nota non issa mezzi termini: «La scelta di non accettare la richiesta di rinvio, ad oggi, con le precedenti deroghe concesse ad altri club non ci trova d’accordo anche se confidiamo ancora in un esito positivo. La città di Taranto e la sua provincia, nell’anno per giunta dei Giochi del Mediterraneo ha il sacrosanto diritto di poter confrontarsi le altre avversarie ad armi pari. Confidiamo nel buon senso e non in scelte impopolari e che sarebbero irrispettose».

foto tratta dal profilo facebook di Sebastiano Ladisa