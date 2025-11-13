Il Taranto apre le porte della semifinale

Battuto l’Atletico Acquaviva con gol di Terrana e Souaré

Nella gara di ritorno della seconda fase della Coppa Italia, il Taranto batte 2-0 l’Acquaviva ed accede alla semifinale. Diversi i cambi approvati dal tecnico Danucci per il confronto, ampiamente indirizzato dal 5-1 dell’andata.

Tra i pali c’è Capogna, alla terza presenza in stagione, in difesa torna Brunetti, mentre in avanti è titolare l’inedita coppa Malltezi-Imoh. Dopo un tentativo di Etchegoyen dalla distanza al 12′, duro scontro aereo in mezzo al campo e la peggio, al 23′, capita a Brunetti. Il colpo alla testa induce i sanitari non solo a farlo uscire dal campo, ma persino a un ricovero lampo all’ospedale Miulli per ricevere una decina di punti di sutura. Al 35′ il vantaggio dei tarantini con Terrana, ben servito a Malltezi. Il bis, al 14′ della ripresa è di Souaré, che ringrazia Vukoja per l’assistenza. L’esterno è al secondo gol, dopo quello alla Nuova Spinazzola.

ATL. ACQUAVIVA-TARANTO 0-2

RETI: 35” pt Terrana, 14′ st Souaré.

ATLETICO ACQUAVIVA (3-5-2): Sanrcocco; Scialpi, Carucci (15′ st Marrone), Lenoci; Patruno, Taal (5′ st Patronelli), Guglielmi (Ronas), Ferrante (5′ st Garcia Reyes), Cosimo; Pesce (5′ st Lucci), A. Fortunato. A disp.: Bozzi, Angelini, D. Fortunato, Perchiazzi. All.: Solidoro.

TARANTO (3-5-2): Capogna; Delvino, Brunetti (23′ pt Konaté), Pino; Souaré, Etchegoyen (14′ st Labianca), Di Paolantonio, Vukoja (19′ st Calabria), Terrana; Malltezi (Magri), Imoh. A disp.: Fallani, Hadziosmanovic, Pavone, Losavio, Aguilera. All.: Danucci.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

NOTE: Ammoniti: Taal, Scialpi, Patruno (A), Konaté (T); Recupero 0-0. Angoli: 4-4 Recupero 4′ pt 3′ st