Il Taranto batte il Bisceglie e conquista la vetta della classifica

I goal di Etchegoyen e di Russo regalano a Mister Danucci la quarta vittoria consecutiva

La perla di Etchegoyen, che abbatte la Uc Bisceglie, regala al Taranto la vetta solitaria dopo quattro giornate di campionato. Il vantaggio in classifica è ora di una lunghezza sull’As Bisceglie, penalizzato di un punto a inizio di campionato.

Ciro Danucci, per il recupero della prima giornata di campionato, opta per il 4-2-3-1, con due debutti: Vukoja in attacco, il cui transfert è arrivato in settimana, e Hadziosmanovic che opera come esterno basso destro. La gara è vibrante e presente ritmi molto alti, merito del Taranto che corre veloce come il vento. Nel primo tempo la Uc Bisceglie è tutta nel calcio di punizione di Farinola dai 20 metri del 4′: De Simone para a terra. Carbura il Taranto e al 7′ sul lancio di Brunetti, Monetti aggancia la palla, entra in area e la scaglia sull’esterno della rete.

I rossoblù dominano e passano al 21′ con una invenzione di Etchegoyen, che al volo calcia di leggero esterno destro sotto l’incrocio. Al 26′ Di Paolantonio calcia a lato con un violento destro. Tre minuti e potrebbe arrivare il raddoppio sulla discesa di Souaré dalla destra, palla all’indietro verso Vukoja all’altezza del dischetto e destro violento che prende la parte esterna del palo. Il Taranto gioca a tutto campo, ma manca il guizzo vincente, che si spera di trovare nella ripresa. Seconda frazione che parte con il tentativo di Cappellari fuori misura. Di certo la Uc Bisceglie è più intraprendente e si scopre e rischia tantissimo. Infatti al 17′ e al 20′, in due azioni fotocopia, Souaré e Imoh sono soli davanti a Lullo: in entrambi i casi ha la meglio il portiere. Non al 49′ sul contropiede che porta Kordic al passaggio in mezzo all’aria per il solitario Russo che insacca a porta vuota.

TARANTO-UC BISCEGLIE 2-0

RETI: 21′ pt Etchegoyen, 49′ st Russo.

TARANTO (4-2-3-1): De Simone; Hadziosmanovic (28′ st Calabria), Delvino, Brunetti, Derosa; Etchegoyen, Di Paolantonio; Souare (23′ st Russo), Vukoja (9′ st Marino), Monetti (1′ st Terrana); Imoh 43′ st Kordic) A disp.: Fallani, Magri, Malltezi, Dammacco. All. Danucci.

UC BISCEGLIE (3-4-1-2): Lullo; Bufi, Talin, Divittorio (30′ st Loseto); Cappellari, Ngom (33′ st Conteh), Morra, Farinola (23′ st Kone); Ramos (37′ st Zinetti); Saani, Fracchiolla (16′ st Soldani). A disp.: Loidice, Lo Basso, Caputo, D’Elia. All.: Rumma.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

NOTE: Ammoniti: Delvino (T), Morra, Talin, Ramos (B); Angoli; 1-1; recupero 1′ pt, 5′ st.