Il Taranto bloccato dal Canosa

Al San Sabino i rossoblù non vanno oltre lo 0 a 0. Le due migliori occasioni sono tarantine e capitano sul destro di Losavio e sulla testa di Sante ma l’estremo difensore di casa compie i due prodigiosi interventi

Al San Sabino potrebbe essersi fermata la corsa playoff del Taranto, che pareggia 0-0 con il Canosa. Adesso, per accedervi, bisognerà atenere conto di diversi altri fattori. La partita è equilibrata per lunghi tratti, per quanto le migliori opportunità capitino al Taranto, sceso in campo in maglia bianca.I primi guanti a scaldarsi sono di Mastrangelo, che al 7′ si oppone in due tempi alla conclusione di Colella. Gli ionici escono alla distanza e al 20′ confezionano una clamorosa palla gol, l’unica della prima frazione. La sfera non esce dall’area di rigore dei padroni di casa e rimbalza all’altezza del dischetto. Losavio arriva per primo e calcia al volo di destro saggiando gli eccellenti riflessi di Massari.Difficile, per i due attacchi, trovare spazio per concludere. Il Canosa, al 28′, ci prova dalla distanza con Manzo, ex di turno, ma la palla è fuori di almeno un paio di metri. Konate, sui calci piazzati, si spinge in avanti e nell’occasione del 30′ colpisce di testa chiamando Massari a un volo plastico. Nella ripresa si ripresentano le medesime difficoltà dei primi quarantacinque minuti. Anzi nella sua prima parte il gioco scade di tono e fioccano gli errori in fase di impostazione da una parte e dall’altra. Tuttavia si fa preferire il Canosa, che costringe il Taranto ad arrivare, con grande difficoltà, anche soltanto sulla mediana. Non si tira in porta e la seconda conclusione tarantina arriva al 42′ sulla deviazione aerea di Russo e sulla quale Massari si tuffa e salva lo 0-0.

CANOSA-TARANTO 0-0

CANOSA (4-3-1-2): Massari; Colella, Gomes, Lamacchia, Farinola; Cafagna, Manzo, Iagulli; Castro; Croce, Di Piazza (38′ st Lanzone). A disp.: Tarolli, Mangialardi, Di Molfetta, Cormio, Belladonna, Dibenedetto, Silvestri, Farinola. All.: De Candia.

TARANTO (4-3-2-1): Mastrangelo; Hadziosmanovic, Konate, Guastamacchia, Sansò (40′ st Labianca); Di Paolantonio (40′ st Derosa), Zampa (28′ st Marino), Vukoja; Loiodice, Losavio (43′ Megalhaes), Russo. A disp.: Martinkus, Rizzo, Corallini, Kirliauskas, Labianca, Trombino. All.: Danucci.

ARBITRO: Nazzicone di Ferrara. Guardalinee: Personè di Lecce e Matteo Filiberto Spedicato di Lecce.NOTE: ammoniti: Colella, Lanzone (C), Konate, Russo (T). Recupero 1′ pt 4′ st.

