Il Taranto bloccato dal Canosa

La boxe pugliese in primo piano

CP -
La consulta delle società pugilistiche del 28 febbraio con il maestro benemerito Vincenzo Quero Si è svolta nel pomeriggio del 28 febbraio a Modugno la...
Taranto, niente più calcoli: oggi si deve vincere

CP -
I rossoblù, a partire dalle 17, saranno ospiti del Canosa al San Sabino Otto giornate alla fine della stagione regolare, con il concreto rischio di...
Quero – Chiloiro: tre nuovi pugili under 15

CP -
Due medaglie d’argento al torneo esordienti per i tarantini Tra i più giovani pugili nella storia della Quero-Chiloiro, sabato scorso tre piccoli tarantini hanno...
