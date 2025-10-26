Una punizione di Citro condanna i rossoblù alla sconfitta

Il Taranto cade a Bisceglie per 1-0. Ciro Danucci cambia l’assetto della squadra che si presenta con la difesa a tre con Brunetti, Delvino e Derosa. Imoh è la punta, supportato da Monetti e Losavio. In porta la novità Capogna. Al 3′ Losavio potrebbe portare in vantaggio i rossoblù, da azione d’angolo. La palla è toccata debolmente a pochi passi dalla porta. Citro al 6′ risponde dal limite palla a lato. Si annullano le squadre e allora il primo tempo scade di tono.

Nella ripresa il Taranto sfiora il vantaggio al 3′ con Imoh (palla tra le braccia dell’estremo biscegliese) poi all’11’ con Losavio (palla a giro fuori). La partita prende i binari dello 0-0, ma Citro la sblocca al 35 su punizione. Inultimk gli assalti finali dei rossoblù che risultano sterili

BISCEGLIE-TARANTO 1-0

RETI: 35′ st Citro

BISCEGLIE (4-3-1-2): Baietti; Ciurlo, Di Fulvio, Graziano (16′ st Visani), Taccogna; Lavopa, Martino (Castro), Cifarelli; Citro (40′ st Traore); Lopez (41′ st Gonzales), Sene (1′ st Martinez). A disp.: Centonze, Mbodji, Ricchiuti, Amato. All.: Di Meo.

TARANTO (3-4-2-1) Capogna; Hadziosmanovic, Brunetti, Delvino, Derosa; Etchegoyen (15′ st Calabria), Di Paolantonio (39′ pt Vukoja), Marin (38′ st Souaré); Losavio (38′ st Malltezi) Imoh (25′ st Kordic) Monetti. A disp.: Fallani, Terrana, Konate, Magri, Kordic. All. Danucci.

ARBITRO: Della Porta di Benevento.

NOTE: ammoniti: Lavora (B), Etchegoyen (T), angoli 7-6 per il Bisceglie , recupero 2′ pt, 5′ st.