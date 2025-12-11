Il Taranto cala il tris

Il club rossoblù ha annunciato il terzino lituano Kirliauskas, il centrocampista Zampa e l’attaccante Trombino. Saluta, invece, Kordic

Il Taranto cala un tris di acquisti, uno per reparto: difesa, centrocampo e attacco. Dalla Fidelis Andria arriva il terzino Emil Kirliauskas, lituano classe 2007 che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2027. Sempre dai federiciani giunge l’attaccante Alfredo Trombino, nato nel 1997 e anche per lui la durata contrattuale è 30 giugno 2007. Infine dall’Aquila ecco il centrocampista ’92 Enrico Zampa. Ha invece salutato il centravanti Ante Kordix, che potrebbe avere trovato squadra nello stesso girone del Taranto.