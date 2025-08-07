giovedì 7 Agosto 25
CP

Il Taranto calcio ai baresi della Ladisa?

Sport

La Finlad si propone con la “Società sportiva Taranto 2025”

Giuseppe Di Cera -
La società barese del fratelli Vito e Sebastiano Ladisa conferma sul sito ledicola.it la partecipazione al bando per la rinascita del calcio rossoblù Alla proposta...
Taranto, a destinazione la pec di David Warren

Giuseppe Di Cera -
La proposta dell'imprenditore statunitense è a disposizione dell'amministrazione comunale La pec inviata da Warren, per candidarsi all'acquisizione del titolo del nuovo Taranto, è giunta a...
Taranto, David Warren è pronto a inviare la PEC al Comune

Giuseppe Di Cera -
L'imprenditore statunitense avrebbe provveduto al pagamento dei 200.000 euro a fondo perduto L'imprenditore e finanziere di New York David Warren fa sul serio e...
