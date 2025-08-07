Il Taranto calcio ai baresi della  Ladisa?

L’Amministrazione comunale avrebbe valutato positivamente il Piano industriale presentato dagli imprenditori adriatici. Fuori dai giochi l’americano David Warren

Ultim’ora. Il Taranto calcio ai baresi del gruppo Ladisa. Questa la decisone che l’Amministrazione comunale avrebbe preso dopo la valutazione di questa mattina, ad opera del sindaco e di due dirigenti comunali, dei piani industriali sopraggiunti alla pec dell’ente civico nella giornata di ieri. Quello, per l’appunto, degli imprenditori adriatici con interessi nel campo della ristorazione e dell’editoria. E, l’altro, riferibile all’americano: David Warren.

Adesso la palla, e’ proprio il caso di dire, passa alla Federcalcio. A cui spetta l’ultima parola per quel che concerne l’affidamento del titolo sportivo alla nuova compagine societaria. Termine fissato: lunedì 11 agosto.