Il Taranto chiude il caso Jallow

Con una nota stampa la società rossoblù pone fine alla discussione con il comitato regionale pugliese della Lnd «dichiarazioni del ds formulate in un contesto particolarmente concitato»

Si chiude il cerchio sul caso Jallow, calciatore gambiano non più tesserabile dal Taranto. La norma per le partecipanti al campionato di Eccellenza, infatti, prevede tassativamente due soli posti per i giocatori extracomunitari. Dunque, dopo le esternazioni del ds del Taranto Riccardo Di Bari che aveva parlato «rigida applicazione delle norme» e la replica del Comitato Regionale Puglia della Lnd, interviene ancora il club rossoblù del presidente Vito Ladisa con una nota stampa dai toni distensivi. Il comunicato precisa che le dichiarazioni del ds: «sono state formulate in un contesto particolarmente concitato e non intendono in alcun modo ledere l’immagine delle istituzioni calcistiche». Inoltre «la Società intende rinnovare la propria stima e il proprio rispetto nei confronti del presidente del Comitato regionale LND Puglia, Vito Tisci, del quale riconosce la comprovata competenza e l’alto senso di responsabilità».