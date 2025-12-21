Il Taranto deve rialzare la testa

Rossoblù pronti per l’ultima dell’anno con la Nuova Spinazzola. Il fischio di inizio è per le 14.30

Fischio di inizio alle 14.30 per il Taranto, pronto allo stadio Italia per l’ultima dell’anno con la Nuova Spinazzola. La gara di andata, giocata sul neutro di Rivo di Puglia lo scorso 4 settembre, si chiuse con una soffertissima vittoria per 1-0. Il gol della liberazione venne realizzato da Souaré con una conclusione a due passi dalla linea bianca. Fu la fine delle sofferenze, dopo un’ora di costanti attacchi biancoazzurri che misero in difficoltà la squadra allora allenata da Ciro Danucci e al debutto assoluto in Eccellenza.

Oggi il gruppo squadra rossoblù è cambiato totalmente, a cominciare dal tecnico, che da un mese a questa parte è Luigi Panarelli. Quest’ultimo, sino al prossimo 11 gennaio sarà squalificato e dunque anche oggi, per la terza gara di fila, seguirà i suoi ragazzi dalla tribuna. In panchina andrà Antonio Morea, il suo secondo. La partita è stata preparata con il 4-2-3-1 che potrebbe prevedere davanti all’Under De Simone Hadziosmanovic, Rizzo, Konaté e Derosa, a centrocampo Di Paolantonio e Incerti, mentre in avanti Losavio, Loiodice e un Under tra Monetti e Labianca alle spalle del ristabilito Aguilera.

Considerando i sette punti di svantaggio dalla vetta, tra le mani del’AS Bisceglie, e i cinque dal secondo posto del Brindisi, al novantesimo non potrebbe essere contemplato che un solo risultato: la vittoria.