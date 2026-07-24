Taranto calcio dà il benvenuto a Javi Morales

Il neo rossoblù, classe 1993, è nato in Spagna

La SS Taranto annuncia una nuova acquisizione: il difensore centrale Javi Morales.

Nato a Matarò in Spagna nel 1993, ha già una precedente carriera: ha disputato 22 partite con la Nocerina nel girone G della Serie D. In precedenza, Morales ha militato sempre in D (girone H) con Gravina (2023/24) e Casarano (2024/25), collezionando rispettivamente 25 e 22 presenze. Ha indossato la maglia del Centre d’Esports l’Hospitalet nella seconda divisione spagnola e del Santa Coloma e dell’Inter club d’Escaldes nella massima serie andorrana. Con quest’ultima ha vinto il campionato nel 2022/23, per poi prendere parte ai successivi turni preliminari di Champions League.

Credit foto SS Taranto Calcio

