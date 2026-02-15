Il Taranto è bloccato in casa dall’Atletico Acquaviva

I rossoblù non vanno oltre a 1 -1 sul terreno di gioco di Manduria

L’Atletico Acquaviva si conferma bestia nera del Taranto, perché dopo averlo battuto nella gara di andata lo costringe ora a un duro pareggio per 1-1. Sul terreno del Nino Dimitri, eccezionalmente sfruttato al posto dello stadio Italia di Massafra, va in scena una partita non semplice. Gli ospiti corrono tanto e spesso ricorrono sia alla pressione sul portatore di palla e sia al raddoppio della marcatura sugli attaccanti.

Danucci schiera la squadra con il consueto 4-3-2-1. Konate, al centro della difesa, fa coppia con Guastamacchia, mentre Rizzo si accomoda in panchina. In fase di non possesso Sansò, terzino destro, sale sulla linea dei centrocampisti che diventa a quattro.

Il primo tiro in porta è di marca ospite: Fucci calcia dalla media distanza, con palla alta sulla traversa di Martinkus. Al 23′ Loiodice batte una punizione, Bozzi esce ma manca il pallone, che giunge a Incerti. Il centrocampista, di prima intenzione, calcia in porta senza trovare la rete bensì il salvataggio sulla linea di Guglielmi. Al 34′ Losavio, smarcato davanti a Bozzi, spedisce alto. Si rischia e anche molto al 41′: Ricci pesca Guglielmi la cui deviazione aerea è su Martinkus, rimasto colpevolmente tra i pali.

Nella ripresa arrivano i gol. Al 14′, Guastamacchia si eleva alla grande (da angolo battuto da Di Paolantonio) e insacca, poi alla mezz’ora infortunio di Martinkus che, nel rimettere la palla in gioco, serve Girardi fermo ai sedici metri. L’attaccante insacca trovando l’angolo senza esultare, perché di origini tarantine. Al 42′ Acquaviva vicino al 2-1 sul colpo di testa di Guglielmi e sul quale Martinkus è miracoloso. Al triplice fischio arrivano i fischi dei tifosi.

TARANTO-ATLETICO ACQUAVIVA 1-1

RETI: 14′ st Guastamacchia, 30′ st Girardi.

TARANTO (4-3-2-1): Martinkus; Sansò (23′ st Corallini), Konate, Guastamacchia, Derosa; Di Paolantonio, Vukoja, Incerti, Loiodice; Losavio, Aguilera (27′ st Russo). A disp.: Mastrangelo, Magrì, Kirliauskas, Rizzo, Marino, Zampa, Magalhaes. All.: Danucci.

ATLETICO ACQUAVIVA: Bozzi, Fortunato, Asselti, Fucci (46′ st Carucci) Colaci (9′ st Patruno), Patronelli, Guglielmi, Ricci (22′ st Schirizzi), Garcia Reyes (15′ st Goh), Girardi (38′ st Cosmo). A disp.: Paffaro Pucinelli, Ditoma, Angelini, Ferrante, Fortunato. All.: Solidoro.

ARBITRO: Cilli di Barletta

Guardalinee Loconte di Bari, Rossiello di Molfetta.

NOTE: ammoniti: Aguilera, Di Paolantonio, Sansò (T), Girardi, Asselti (A). Angoli: 2-0 per il Taranto. Rec.: 2′ pt, 8′ st.