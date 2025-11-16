Il Taranto è fermato dal Racale

Rossoblù costretti sull’1-1. In rete Aguilera dal dischetto. Inutile l’assalto finale

Nulla da fare per il Taranto che pareggia 1-1 a Racale e clvede allontanarsi la vetta della classifica.

Nell’undici scelto da Ciro Danucci non compare Di Paolantonio, per cui sulla mediana ci sono Vukoja e Marino. In avanti i soliti quattro: Calabria, Monetti e Losavio, alle spalle di Aguilera.

Taranto arrembante e al 9′ già vicino al gol dopo l’assolo di Aguilera, che da posizione defilata trova solo l”esterno della rete. Un minuto e Losavio entra in area, cede all’indietro per Vukoja, la cui mira è, non di molto, imperfetta. Il Racale si difende bene e passa in vantaggio per caso. Su una palla la cista versoml’area tarantina, De Simone arriva al limite e va in presa bassa, Konaté è nei pressi per proteggerlo da Barbero. Il centravanti racalino spinge il difensore rossoblù che frana su De Simonee Barbero ne approfitta per segnare.

Il Taranto stenta a ripreendersi anche perché nel frattempo procede a due sostituzioni forzate per l’uscita di Monetti (problema alla spalla) e si Hadziosmanovic (caviglia messa a dura prova). Il pareggio rossoblù giunge al 40′ su rigore battuto da Aguilera per atterramento delll scatenato Losavio. La partita resta scorbutica, tanto che Barbero ha la seconda occasione per segnare, questa volta di testa e da tre metri e sul quale De Simone respinge prodigiosamente.

Prima occasione della ripresa dopo 17 secondi sulla girata di Losavio che termina a lato. Il Taranto stenta a imporsi, la partita trova un suo equilibrio che rischia di essere spezzato al 25′, perché il Racale ottiene un calcio di rigore per atterramento di Pennetta. Pirretti si porta sul dischetto, ma si fa ipnotizzare da De Simone. Il Taranto è scosso e cresce sfiorando il gol diiniti finali prima con Losavio (palla alta) e poi con Konaté (parata di Colazo).

ATLETICO RACALE -TARANTO 1-1

RETI: 23′ pt Barbero (R), 42′ pt Aguilera, rig (T)

ATLETICO RACALE (3-5-2): Colazo; Vitale, Galan, Sarmiento; De Vito, Perez (47′ st Perez), Pirretti, Abatelillo (My), Pennetta; Arias (29′ st Carrino), Barbero. A disp.: De Fabrizio, Corvaglia, Cardinale, De Donno, Carluccio, Rizzo, Carrino. All.: Sportillo.

TARANTO (4-2-3-1): De Simone; Hadzio&smanovic (28′ pt Souaré, 27′ st Pino) Delvino, Konaté, Derosa; Marino (23′ st Di Paolantonio), Vukoja; Calabria (37′ st Russo), Monetti (18′ pt Labianca), Losavio; Aguilera. A disp.: Fallani, Terrana, Pino, Etchegoyen, Russo, Malltezi. All.: Danucci.

ARBITRO: Fiorino di Bari

Assistenti: Bernardi e Garofalo.

NOTE: ammoniti: Vitale, Colazo, Pennetta, (R), Konaté, Delvino, Vukoja (T); angoli 1-0 per il Taranto rec.: 1′ pt, 5′ st .