Il Taranto è in finale di Coppa Italia

I rossoblù battono 5-1 il Gallipoli e ora affronteranno il Bisceglie

Davanti al Taranto si schiudono le porte della finale di Coppa Italia di Eccellenza pugliese. I rossoblù battono 5-1 il Gallipoli e ora guardano alle due gare con il Bisceglie che si giocheranno i prossimi 22 gennaio (al Gustavo Ventura) e 5 febbraio (a Massafra). Inizia bene anche l’era del presidente Sebastiano Ladisa che ha sostituito il fratello Vito. Nuovo inizio in panchina anche per Ciro Danucci, che opta per un 4-3-3, con Loiodice spesso pronto ad abbassarsi per dare una mano in fase difensiva.

Il Taranto sblocca dopo sette primi sull’assist di Loiodice per la testa di Losavio che spiazza Silvestrini. Vukoja, al 12′, spara di prima intenzione dal limite, su assist si Incerti, ma mette a lato di un nulla. Clamorosa la palla gol sprecata per raddoppiare al 25′. Corallini taglia il campo con un perfetto lancio da sinistra verso destra Aguilera aggancia, entra nei sedici metri e a due passi dall’area piccola calcia di potenza mettendo la palla sopra la traversa. Il Gallipoli si affaccia seriamente per la prima volta al 33′ e pareggia con Beita che tocca il pallone a due passi dalla porta. L’amarezza dura appena due minuti. Losavio si coordina nel cuore dell’area di rigore, Silvestrini respinge sui piedi di Incerti che, tutto solo, gonfia la rete.

Gli ultimi nodi al pettine di una partita insidiosa si sciolgono al 2′ della ripresa su altro cross di Loiodice per Aguilera che stacca e mette dentro. Dopo due passaggi vincenti è tempo di prendersi anche i meriti di un gol e così il poker è di Loiodice, al 12′, su conclusione dai diciotto metri. Dai venti, invece, arriva lall quinta rete sempre a firma di Loiodice. Adesso testa al campionato, domenica a Massafra ci sarà la Virtus Mola.

TARANTO-GALLIPOLI 5-1

RETI: 7′ pt Losavio (T), 33′ pt Beitia (G), 35′ pt Incerti (T), 2′ st Aguilera (T), 12′ st, 49′ st Loiodice (T),

TARANTO (4-3-3): Martinkus; Delvino, Rizzo, Konate, Corallini (26′ st Monetti); Incerti (30′ st Zampa), Di Paolantonio (26′ st Derosa), Vukoja, Loiodice; Losavio (38′ st Trombino), Aguilera (34′ st Russo). A disp.: Capogna, Labianca, Guastamacchia, Souaré. All.: Danucci.

GALLIPOLI (4-4-2) Silvestrini (3′ st Salvadore), Sansò (23′ st Minnella), Denkovski (36′ st Russo), De Petris, Vidal (45′ pt Tabares) De Sousa Fernandes, Camacho Bonilla, Beitia, Gomez, Magalhaes, Paglialunga (3′ st Carrozza). A disp.: Minnella, Cortese, Abbate, Bertagnini, Scarpina, Russo. All.: Salvadore.

ARBITRO: Regina di Bari.

Assistenti: Romano di Lecce, Catino di Molfetta

NOTE: al 17′ st espulsi Salvadore, tecnico del Gallipoli, per proteste e al 33′ st Magalhaes (G) per doppia ammonizione; ammoniti: Delvino, Incerti (T); angoli 3-1 per il Taranto. Rec. 2′ pt, 5′ st