Il Taranto è in finale di Coppa Italia

Coppa Italia, Taranto: battere il Gallipoli per arrivare in finale

CP -
Alle 17.30 i rossoblù scenderanno in campo a Massafra con un solo risultato a disposizione Dopo le ultime vicissitudini vissute in campionato che hanno fatto...
Prisma La Cascina, l’ arrivo di Filip Gavenda

CP -
Il pallavolista, opposto, slovacco, classe 1996, si unisce al roster rossoblù La Prisma La Cascina Taranto Volley ha ufficializzato l’arrivo di Filip Gavenda per la...
Nuoto, terminata la sospensione per Benedetta Pilato e Chiara Tarantino

CP -
Le due nuotatrici torneranno in vasca dopo lo stop avvenuto dopo il tentato furto al duty free dell’aeroporto di Singapore Si è concluso dopo tre...
