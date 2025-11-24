La decisione dopo il pareggio di ieri con il Novoli

Il Taranto esonera Ciro Danucci. Il tecnico rossoblù paga le ultime uscite poco convincenti della squadra e in particolare l’ultimo pareggio interno con il Novoli per 3-3.

Dopo l’esonero di Ciro Danucci e in attesa del suo sostituto, il Taranto sceglie anche il suo direttore sportivo: Danilo Pagni.

Dunque è iniziato il dopo Riccardo Di Bari, ds, sono a poche settimane fa. Pagni è al direttore sportivo del Taranto già nella stagione 2009/10. Ha ricoperto lo stesso incarico in club come Ternana, Messina e Nocerina. Ha collaborato anche con Chievo Verona e Milan.