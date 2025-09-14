Il Taranto fa tris

La squadra sale a quota nove, ora è terza e continua l’inseguimento alla vetta

Terzo successo del Taranto, che passa 3-2 al Caduti di Superga di Mola. La squadra sale a quota nove, ora è terza e continua l’inseguimento alla vetta. Nel botta e risposta, per occasioni create del 6′ e dell’8′, ne esce meglio la Virtus Mola. Infatti il Taranto potrebbe passare n vantaggio al 6′ su una palla da vagante in area, Russo prova una girata, la palla finisce su Imoh che calcia centralmente esaltando i riflessi di Colonna. L’errore costa caro e due minuti dopo uno spiovente proveniente dalla sinistra è perfetto per l’ottimo stacco di Capobianco che non lascia scampo a De Simone generosamente in tuffo. La gara diventa un monologo tarantino per un quarto d’ora. Il giro palla, però, resta fine a sé stesso, perché vie buone per essere pericolosi non ce ne sono. Resta però una costante offensiva che al 33′ produce la parità su una leggerezza difensiva della Virtus Mola, incapace di allonanare un pallone dall’area di rigore e sul quale si fionda Etchegoyen, bravo a mettere dentro con un colpo di biliardo. Anziché insistere il Taranto prende fiato e all’ultimo secondo del primo tempo Amoruso riporta avanti i biancazzurri di casa con un destro a giro di grande precisione.

In campo, dopo, il riposo rientrano gli stessi 22 titolari, ma a trazione anteriore è l’atteggiamento del Taranto che ha subito una buona palla con Calabria dal limite con palla che si alza sulla traversa. La pressione ionica si fa concreta all’8. Prima De Rosa calcia al volo, Colonna si oppone da campione e mette in angolo e sul cross di Di Paolantonio Konaté stacca e mette dentro. Tempo dodici minuti e il Taranto, al 20′, è per la prima volta in vantaggio sul cross di Brunetti che taglia difesa e portiere avversario e mette Imoh nelle condizioni di insaccare praticamente sulla linea di porta. Probabilmente con un tocco di un difensore.

VIRTUS MOLA- TARANTO 2-3

RETI: 8′ pt Capobianco (M), 33′ pt Etchegoyen (T), 45′ pt Amoriso; 8′ st Konate, 20′ st Imoh

VIRTUS MOLA (4-4-2): Colonna; Dell’acqua, Natuzzi, Daniele, Radicchio; Tarantino (19′ st Schirizzi) Amoruso, Ingredda, Pignataro (25′ st Anaclerio); Capobianco, Quarta (12′ st Mosquera). A disp.Lotito, De Giosa, Papucci, De Cesare, Marzulli,, Bottalico. All.: Caricola.

TARANTO (3-5-2) De Simone; Brunetti, Konate, Derosa; Souare (22′ st Delvino), Monetti (46′ st Terrana), Etchegoyen, Di Paolantonio, Calabria; Russo (17′ st Malltezi), Imoh (35′ st Kordic). A disp.: Fallani, Magri, Allogho, Marino,, Dammacco. All.: Danucci.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

NOTE Ammonito Danele, Schirizzi, Mosquera (M), Etchegoyen (T). Angoli 3-0 per il Taranto. Recupero io 1′ pt 5′ st.