Il Taranto FC 1927 ha le ore contate

Entro le 23.59 di questa sera, il club rossoblù dovrà dimostrare di avere pagato emolumenti e contribuiti relativi al bimestre marzo-aprile. Pena la cancellazione della matricola

Il Taranto fc 1927 ha tempo sino a questa sera alle ore 23.59 per pagare emolumenti ai giocatori, ritenute irpef e vari contributi spettanti, relativi al bimestre marzo-aprile. Se ciò non accadesse, preso atto di questa ennesima inadempienza, la Figc avvierà le pratiche per la cancellazione della matricola. In altri termini il cuore del club rossoblù, che attualmente fa riferimento al socio di maggioranza Massimo Giove, smetterà di battere. L’obbligo di adempiere ai pagamenti resta in capo alla società (ancora parte della Lega Pro), nonostante l’esclusione dal campionato risalente allo scorso marzo.