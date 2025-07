Il Taranto FC 1927 non c’è più

Si è appena conclusa la Camera di Consiglio del Tribunale di Taranto. L’accusa sostiene l’impossibile del club a saldare il gravoso debito che lo opprime. Il fallimento verrà ufficializzato la prossima settimana

Si è appena conclusa la Camera di Consiglio del Tribunale di Taranto che ha discusso sullo stato di solvibilità del Taranto Fc 1927. L’accusa ha messo in evidenza l’impossibilità del club rossoblù di fare fronte alla importante massa debitoria pari a diversi milioni e ne ha richiesto il fallimento. Di contro la difesa ha richiesto di approdare al concordato in bianco, un istituto che permette ai debitori di usufruire di ulteriore periodo di tempo per reperire il denaro necessario. Una richiesta, quest’ultima, che non avrà seguito, poiché la società va considerata di fatto fallita, anche se la decisione verrà comunicata la prossima settimana.