Il Taranto ha una sede in città

Il club ha scelto un’ubicazione nelle vicinanze del nuovo stadio Erasmo Iacovone

Il Taranto annuncia di avere una sede societaria in città, ubicata nelle vicinanze del nuovo stadio Erasmo Iacovone.

Questo il comunicato: “Ci sono luoghi che non sono soltanto muri e porte, ma identità e appartenenza. La SS Taranto 2025 ha la sua sede, in città a pochi passi dal nuovo stadio Erasmo Iacovone. Uno spazio pensato per crescere e lavorare nel presente con l’obiettivo di costruire un brillante futuro. Questo è un segnale di programmazione e radicamento nel territorio per continuare a operare con ambizione e orgoglio. Un percorso solido che abbiamo il piacere di condividere con voi tifosi. Passo dopo passo, sempre al fianco della nostra città!”.