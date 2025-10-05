Il Taranto non Brilla a Campi Salentina

In campo la squadra si dispone con il 4-2-3-1, che sta diventando un marchio di fabbrica di Danucci. Dell’undici in campo, però, non fa parte Etchegoyen che all’ultimo minuto trova posto nella tribunetta del “Roberto Trevisi”

Polveri bagnate per il Taranto, che pareggia 0-0 a Campi Salentina con il Brilla Campi.

In campo la squadra si dispone con il 4-2-3-1, che sta diventando un marchio di fabbrica di Danucci. Dell’undici in campo, però, non fa parte Etchegoyen che all’ultimo minuto trova posto nella tribunetta del “Roberto Trevisi”. In sua vece sulla mediana c’è Marino che fa coppia con Di Paolantonio. La formazione di casa è schierata da Matias Calabuig con il 3-5-2. Brilla Campi pericoloso sl 5′ e all’8′ per le conclusioni di Calò e Cavaliere finite di poco a lato. Il Taranto risponde al 13′: Hadziosmanovic recupera palla nella metà campo salentina e mette un perfetto cross sul quale Souaré si tuffa da mezzo metro, con palla che tocca terra prima di impennarsi. Abbassare i ritmi non è consentito e il Brilla Campi potrebbe passare al 40′, quando De Simone esce al limite dell’area toccando due volta la palla, che termina sui piedi di Marti, fortunatamente impreciso nella nella conclusione.

Al 12′ della ripresa il primo tiro verso la porta è di Souaré, un piattone che alza la palla sulla traversa. Di Paolantonio ci prova al 21′. Saltano gli schemi e i punti di riferimento. Così come la possibilità di trovare il gol da tre punti.

BRILLA CAMPI- TARANTO 0-0

BRILLA CAMPI (3-5-2): Alonso; De Luca, Milessi, Giglio (27′ st Carrozzo), Layus, Caló, Caravaglio, Flordelmundo (37′ st Olibardi), De Gaetani; Cavalieri, Marti. A disp.: De Matteis, Sasso, Carrozzo, Becci, Mossolini, Mastrogiovanni, Vantaggiato, Degli Atti, Marocco. All.: Calabuig.

TARANTO (4-2-3-1): De Simone; Hadziosmanovic, Delvino, Brunetti, Derosa; Marino (45′ st Malltezi), Di Paolantonio; Soaure (25′ st Calabria) Monetti, Russo (25′ st Dammacco); Imoh (33′ st Vukoja). A disp.: Fallani, Magri, Terrana, Pino, Allogho. All.: Danucci.

ARBITRO: Portoso di Molfetta

NOTE Ammoniti: Giglio e Perrone (B); rec.: 1′ pt, 5′ st. angoli: 5-3 per il Taranto.

Foto SSTaranto (scatti di Walter Nobile)