Il Taranto resta in Eccellenza, alcuni tifosi perdono la testa

I rossoblu perdono per 2-1 all’ultimo minuto. Scene di violenza al triplice fischio finale che nulla hanno a che vedere con lo sport
Il Taranto resta in Eccellenza, il Gladiator va in D. Vincono 2-1 i campani. Primo tempo sotto tono per il Taranto almeno per una buona mezz’ora. E infatti il Gladiator passa in vantaggio al 34′ con Bacio Terracino su riceve da Liguori. I rossoblù si vedono nella reazione con una conclusione di Di Paolantonio a lato di poco al 43′ e il palo di Vukoja al primo di recupero. In apertura di ripresa giunge l’1-1 con firma di Aguilera sull’assist di Marino. Tutto vano al 4′ di recupero il bis di Giorgio che distrugge i sogni di una città.
TARANTO-GLADIATOR 1-2
RETI: 34’ Bacio Terracino (G), 48′ st Aguilera, 94′ Giorgio (G).
TARANTO (4-3-3): Mastrangelo; Hadziosmanovic, Rizzo, Guastamacchia, De Rosa (45′ st Delvino); Incerti (1′ st Marino) Di Paolantonio (46′ st Zampa), Vukoja; Losavio (45” st Trombino), Aguilera (36′ st Russo), Loiodice. A disp.: Martinkus, Konatè, Monetti, Labianca. All.: Danucci.
GLADIATOR (3-4-3): Merola; Manzo, Campanella, Vitolo (40′ st Argento); Balzano, De Gregorio, De Marco (30′ st Atteo), Picascia; Liguori (22′ st Mansour) Orlando (7′ st Giorgio), Bacio Terracino (7′ st Malafronte). A disp.: Marino, Schettino, Esposito, Numerato, Atteo. All.: Farina.
ARBITRO: Femia di Locri.
Assistenti:Monaco di Rieti e Graziano di Vicenza.
Quarto ufficiale: Lupo di Venosa.
NOTE: Ammoniti: Orlando, De Marco (G), rec.: 4’ pt, 5′ st Angoli 5-2