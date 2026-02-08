Il Taranto ritrova il sorriso

I rossoblù vincono 3-1 a Ugento. I tre gol sono di Losavio

Il Taranto volta pagina o almeno ci prova. Di certo aiuterà questo 3-1 dopo i novanta minuti sul campo dell’Ugento. Il tecnico Ciro Danucci schiera la squadra con il 4-3-2-1. In difesa riprendono il posto di titolare sia Sansò, a destra al posto di Hadziosmanovic, che Konaté che si sistema a sinistra per l’indisponibilità dello squalificato Derosa. Non è presente anche Delvino, infortunato dell’ultima ora.

I rossoblù prendono subito in mano il pallino del gioco e segnano al 18′ sul cross di Incerti sul quale Losavio è freddo a battere Maggi. Il centravanti ci riprova al 23′, il numero uno di casa compie un ottimo intervento ed evita l’immediata nuova capitolazione.

La partita si mette in discesa tra il 28′ e il 32′. Nel primo caso Losavio usufruisce della generosità di Aguilera. Lo spagnolo galoppa palla al piede verso la porta ugentina, alza la testa e vede accorrere Losavio che aggira il portiere e insacca nonostante un tentativo in extremis di Aranda. Il tris è frutto della involontaria collaborazione del portiere, che non trattiene la deviazione aerea di Losavio.

La seconda frazione è più di sofferenza e parte in salita e infatti l’Ufenti accorcia le distanze con Cordary al minuto cinque. Non è lo stesso Taranto della prima frazione e infatti rischia al 17′ sulla botta di Laena che si spegne alta sulla traversa. Sofferenza sì, ma il Taranto controlla sino alla fine.

UGENTO-TARANTO 1-3

RETI: 18′, 29′, 32 pt Losavio, 5′ st Cordary

UGENTO (3-4-1-2): Maggi; Gamboa, Aranda, Martinez; Marchionna, Scarlino (28′ st Valvassori) Albin (45′ st Samprr), Boglic; Laena; Cordary, Rivadero. A disp.: Marzo, De Maria, Zappacosta, Lollo, Schito, Beceiro. All.: Manco.

TARANTO (4-3-2-1): Martinkus; Sansò, Rizzo, Guastamacchia, Konate; Zampa (32′ Di Paolantonio), Incerti (22′ st Marino), Vukoja; Loiodice, Losavio (40′ st Magalhaes); Aguilera (22′ st Russo). A disp.: Mastrangelo, Corallini, Kirliauskas, Magri, Cellamare. All.: Danucci.

ARBITRO: Lena di Treviso.

Guardaline: Bernardi di Molfetta, Pietro Walter Soriano di Molfetta.

NOTE: Ammonito: Scarlino (U), Russo (T). Angoli 6-5 per il Taranto. Rec.: 1′ pt, 4′ st.