domenica 8 Febbraio 26
CP

Il Taranto ritrova il sorriso

Sport

Articoli Correlati

Il Taranto cerca riscatto in campo

CP -
I rossoblù vorrebbero voltare pagina dopo la delusione in Coppa Italia. Alle 15 troveranno di fronte i giallorossi dell'Ugento, alla ricerca di punti salvezza Dimenticare...
Read more

Taranto, il presidente Sebastiano Ladisa: “Il nostro progetto è solido”

CP -
Il massimo responsabile societario ribadisce la volontà di portare avanti il progetto nato soltanto sei mesi fa Il presidente del Taranto, Sebastiano Ladisa, si rivolge...
Read more

Un’ottima annata

Vittorio Galigani -
Oggi si tenta di spostare l’orizzonte sul futuro, aggrappandosi all’ipotesi fantasiosa di un ripescaggio, ai Giochi del Mediterraneo, allo stadio ristrutturato, al concetto, sacrosanto,...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand