Il Taranto seppellisce di goal la juniores della Virtus Mola

I rossoblu vincono 9 a 0 in una giornata particolarmente fredda

Un avversario a dir poco dimesso non è un motivo sufficiente per rinunciare al 4-2-3-1, ma soprattutto alla migliore formazione con Aguilera di punta.

Le premesse del vantaggio ionico, che matura al 20′ proprio con Aguilera, sono in due traverse al 6′ e al 14′ di Loiodice (direttamente dalla bandierina) e Guastamacchia (colpo di testa). Il gol dello spagnolo squarcia definitivamente il fragile muro molese. Il bis al 25′ è di Losavio di testa, che poi al 46′ si ripete. La ripresa è in discesa. Aguilera si concede la doppietta come il compagno e, al 6′, porta a quattro le reti del Taranto. Guastamacchia si rifa della traversa del primo tempo e al 12′ devia di testa alle spalle di De Caro. Anche nel caso di Loiodice, la traversa restituisce ciò che aveva negato in precedenza: il tiro diretto dalla bandierina è perfetto per il 6-0. La granuola di gol sulla malcapitata Virtus Mola prosegue al 27′ con il timbro di Labianca, a cui seguono la prima marcatura di Zampa (8-0) e la seconda di Labianca (9-0)

TARANTO-VIRTUS MOLA 9-0

RETE: 20′ pt, 6′ st Aguilera, 25′ pt, 45′ pt Losavio, 12′ st Gustamacchia, 21′ st Loiodice, 27′ st, 42′ st Labianca, 33′ st Zampa.

Taranto (4-2-3-1): Martinkus; Delvino (15′ st Souare), Rizzo, Guastamacchia, De Rosa; Monetti (20′ st Labianca), Incerti, Vukoja (20′ st Zampa); Loiodice, Losavio (10′ st Trombino), Aguilera (10′ st Russo). A disp.: Capogna, Di Paolantonio, Marino, Labianca, Corallini. All.: Danucci.

VIRTUS MOLA: De Caro, Loporchi (37′ st Marchitelli), Lofoco, Facchini, Vitucci (18′ st Vitucci), Magista, Caradonna (9′ st Casadibari), Cacucci (31′ st Ardino) De Bari, Caradonna, Bottalico. A disp.: Rizzi, Sour, De Marzo, Starace, Lisco, Ardino. All.: Renna.

ARBITRO: Celi di Bari.

Guardalinee: Garofalo di Molfetta e Tullo di Bari.

NOTE: prima del fischio di inizio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo Zeliko Petrovic, portiere del Taranto dal 1977 al 1980, scomparso in settimana a 77 anni. Angoli: 13-0. Rec.: 3′ pt.