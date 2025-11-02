domenica 2 Novembre 25
Il Taranto torna a ruggire

Taranto, battere il Canosa per rilanciarsi

CP -
Il successo in Coppa Italia contro l’Atletico Acquaviva ha restituito alla piazza una squadra più tonica Allo stadio "Italia" di Massafra, con fischio di iniziò...
Ciro Danucci riceve in regalo un Under

CP -
Da oggi a disposizione del tecnico del Taranto c'è Alessandro Labianca, esterno offensivo proveniente dalla Fidelis Andria Un Under a disposizione del tecnico Ciro Danucci. Il Taranto...
Massafra calcio, squalifica del campo dopo i cori razzisti

CP -
di Angelo Nasuto Rubino: "Ci viene negata anche la possibilità di poterci difendere” Il calcio a Massafra? Mai così bistrattato. E allora il Presidente del pallone...
