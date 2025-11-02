Il Taranto torna a ruggire

I rossoblù vincono 3-1, in gol Aguilera, Losavio e Monetti. Ora sono terzi, in attesa che giochi l’As Bisceglie

Il Taranto ruggisce, risale in classifica e ora è terzo. Battuto 3-1 il Canosa, in uno scontro al vertice, ma che sarebbe stato di cartello anche in categorie superiori. Danucci, alle prese con le assenze dei centrocampisti Etchegoyen (squalificato) e di Di Paolantonio (infortunato), conferma il 4-2-3-1. Sulla mediana operano Marino e Vukoja, sulla trequarti Monetti, Calabria e Losavio dietro la punta Aguilera.

Brivido al 2′ sulla percussione di Strambelli a destra, palla filtrante e veloce per Iagulli che colpisce al volo con palla alta sulla traversa. La partita sembra bloccata. Al 28′ la prima vera palla gol del Taranto. Losavio si destreggia tra più uomini, palla bassa pulita in area per Monetti tocco sotto misura e porta mancata. È il preludio alla doppietta in 5 minuti tra il 33′ e il 38′. Nel primo caso Hadziosmanovic vede l’inserimento di Aguilera sulla destra, l’iberico prende la mira e spara un precisissimo a potente diagonale che batte Massari. Sulla sponda aerea di Aguilera, ora in versione uomo assist, arriva il colpo di testa di Losavio, che deve piegarsi sulle ginocchia da due passi.

Tris al 3′ della ripresa targato Monetti, che colpisce con la stessa pazienza di un giocatore di biliardo e gioca di sponda con il palo. Fortuitamente, al 15, il Canosa riapre sulla sfida sul tiro cross di Strambelli deviato da Marino alle spalle di De Simone. Il Taranto abbassa il baricentro, il Canosa profonde il massimo sforzo e coglie una traversa al 22′ con Di Piazza. L’attaccante canosino sfiora ancora il gol al 29′ sulla botta disinnescata da De Simone in tuffo.

TARANTO-CANOSA 3-1

RETI: 33′ pt Aguilera, 38′ pt Losavio, 4′ st Monetti, 15′ st Marino aut.

TARANTO (4-2-3-1): De Simone; Hadziosmanovic, Delvino, Konate, Derosa; Marino, Vukoja; Monetti (35′ st Labianca); Calabria (45′ st Malltezi), Losavio (33′ st Imoh), Aguilera (41′ st Pino) A disp.: Fallani, Brunetti, Terrana, Souare, Russo. All.: Danucci.

CANOSA (3-5-2): Massari; De Gol (1′ st Lanzone) Murilo Gomes, Lacassia (25′ Santoro) Lamacchia, Barrasso (6′ st Caputo), Solano, Iagulli, Cafagna; Strambelli, Di Piazza.A disp.: Tarolli, Santoro, Jimenez Herrero, Montinaro, Caputo, Belladonna, Catalano, Farinola. All.: De Candia.

ARBITRO Maiellaro di Parma.

NOTE: Ammoniti Hadziosmanovic, Losavio, Derosa e il tecnico Danucci (T), Strambelli, Solano, Rosado (C) e De Candia tecnico del Canosa.

Angoli 3-0 per il Taranto. Recupero 1′ pt 5′ st.