Il Volley Club Grottaglie conquista la A3

Il Volley club Grottaglie ha conquistato la A3. La formazione granata, pur perdendo in casa il 3-2 (18-25, 32-30, 25-21, 23-25, 11-@5) contro Tuscania, ha fatto valere il pesantissimo successo per 3-0 in terra laziale di sette gironi fa. Un traguardo storico per un club che ha costantemente inseguito il sogno nelle ultime tre stagioni mancandolo sempre di poco. Questa volta tutto è andato per il verso giusto. È stata una stagione fantastica, conclusa in modo eccezionale, con 11 successi di fila per 3-0 (6 in campionato e 5 nei playoff promozione). Il traguardo raggiunto dai granata di coach Alessandro Giosa e del presidente Giuseppe Quaranta è un successo che deve rendere orgogliosa l’intera provincia tarantina.