In tre alla corte di Danucci

Il tecnico può ora disporre del centravanti Dammacco, dell’esterno offensivo Talla Souaré e del difensore Fabio Delvino

In casa Taranto arrivano in tre a dare una mano al tecnico Ciro Danucci e cioè un difensore, un esterno offensivo e un centravanti. Nel primo caso a firmare è il difensore centrale classe 1998 Fabio Delvino. L’ex Nardò, cresciuto nelle giovanili del Bari e del Barletta, ha vestito anche le maglie di Matera, Fidelis Andria, Bisceglie e Virtus Francavilla. Diverse le presenze in Lega Pro. L’esterno offensivo destro, invece, è Talla Souaré, classe ’97 e con un passato tra C e D nel Troina, Potenza, Siracusa, Union Feltre, Acireale, Licata e Gavorrano. Infine, è giunto è l’attaccante Gaetano Dammacco, classe ’98 e già con la maglia di Puteolana, Brindisi, Nardò e Nocerina.

In foto il difensore Fabio Delvino dalla sua pagina Instagram