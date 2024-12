La capolista Brindisi si impone contro il CJ Basket

Nel turno prenatalizio con l’esordio di coach Mineo in panchina rossoblu battuti dalla prima della classe. Amorelli, Giovara, Facciolà e Salerno in doppia cifra, primi punti per Petraroli

Niente da fare. Nessun miracolo sotto l’albero di Natale per il CJ Basket Taranto. Rossoblu sconfitti come da pronostico dalla corazzata Dinamo Brindisi. La capolista si impone sul parquet amico per 107-71 nella quindicesima giornata del campionato di serie B Interregionale girone G, ultimo turno prima della sosta natalizia.

Comincia con una sconfitta la difficile avventura di coach Stefano Mineo sulla panchina rossoblu ancora decimati dalle assenze. La squadra come sempre ha gettato il cuore oltre l’ostacolo ma la differenza tra i roster in campo è stata evidente sin dalla palla a due con Brindisi che ha piazzato subito un break, con Stankus dominante con 22 punti, che ha spaccato la partita e messo in discesa per loro, salita per Taranto tutto il match.

Il CJ ha provato comunque a non uscire dalla gara riuscendoci grazie ai canestri dei vari Amorelli, top scorer rossoblu con 15 punti, seguito da Giovara a 13, Salerno e Facciolà 11. Bene anche i giovani Virtus con Gigante che si conferma in un ottima crescita, 7 punti, la solita grinta di Montanaro a quota 2, ancora a segno Mirabile, ancora minuti per Cito ma soprattutto in evidenza Casalino con 6 punti e una tripla e Petraroli che è andato a segno per la prima volta, non una ma due volte peraltro consecutivamente. Proprio dall’ultimo quarto “vinto” dovrà ripartire coach Mineo alla ripresa degli allenamenti dopo Natale in vista del ritorno in campo il 4 gennaio quando al PalaMazzola il CJ Taranto affronterà Molfetta.

DINAMO BRINDISI – CJ TARANTO 107-71

Parziali: 39-14, 58-29, 83-43

Dinamo Basket Brindisi: Greco 12, Jovanovic 15, Montanile 3, Urbonas 17, Datuowei 16, Pulli 12, Stonkus 22, Calò, Di Ianni 7, Delvecchio 1, Beltadze 2, Taurisano. All. Cristofaro.

CJ Basket Taranto: Petraroli 4. Giovara 13, Gigante 7, Facciolà 11, Casalino 6, Cito, Montanaro 2, Salerno 11, Amorelli 15, Mirabile 2. All. Mineo.

Arbitri: Serse Matteo di Brindisi (BR) e Conforti Matteo di Matera