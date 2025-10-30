giovedì 30 Ottobre 25
La Cascina Taranto attesa a Ravenna: al Pala De Andrè sfida speciale per coach Graziosi

Il Taranto cerca il riscatto in Coppa Italia

CP -
Rossoblù impegnati oggi allo stadio Italia con l'Atletico Acquaviva nella andata della seconda fase. Possibile esordio per lo spagnolo Pablo Aguilera La risalita parte dalla...
Massafra-Taranto a porte chiuse

CP -
Dopo i cori razzisti dell' ultima partita casalinga, il giudice sportivo ha sanzionato la società giallo-rossa Giovedì 6 novembre alle 14:30, si disputerà la...
Uno, nessuno e centomila Eziolino

Vittorio Galigani -
Eziolino Capuano non è solo un allenatore: è un personaggio da romanzo sportivo, un’anima barocca, che se non ci fosse bisognerebbe inventarla, in un...
