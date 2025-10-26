La Cascina Taranto batte il Sorrento 3-0

Coach Graziosi: “Abbiamo ottenuto una vittoria giocando a tratti una buona pallavolo, quando non ci siamo arrivati con la qualità ci siamo però arrivati con la voglia di vincere e di soffrire e questo è molto importante perchè mano a mano che si va avanti servirà sempre di più la capacità di soffrire e sopportare le difficoltà”

La Prisma La Cascina Taranto Volley parte con il piede giusto nella seconda giornata di andata di serie A2 Credem Banca e si aggiudica per 3-0 il match casalingo contro Sorrento, rompendo il ghiaccio con una prestazione in crescendo davanti a più di 800 spettatori. Dopo un primo set equilibrato, dove gli ionici hanno dovuto sudare per trovare ritmo e continuità, è nel secondo parziale che Taranto prende il largo, approfittando del calo degli avversari e mostrando maggiore lucidità nei momenti chiave. Il terzo set si trasforma in una vera e propria battaglia, con scambi lunghi e intensi, ma la formazione rossoblù si dimostra più cinica e concreta, chiudendo il match con determinazione.

Ottime le prove di Cianciotta e Sanfilippo, ma soprattutto del mvp Antonov protagonista di una serata positiva sia in fase offensiva che in ricezione, confermando la solidità e il carattere del gruppo guidato da coach Graziosi.

“Ci tenevamo moltissimo a partire bene in casa con questo pubblico che ci ha dato davvero una grossa mano, dal primo all’ultimo pallone. – Afferma Graziosi – Abbiamo ottenuto una vittoria giocando a tratti una buona pallavolo, quando non ci siamo arrivati con la qualità ci siamo però arrivati con la voglia di vincere e di soffrire e questo è molto importante perchè mano a mano che si va avanti servirà sempre di più la capacità di soffrire e sopportare le difficoltà.”

Lo schiacciatore Nicola Cianciotta: ”E’ stata una partita molto sofferta. anche se il risultato è a favore nostro per 3 a 0, però è stata molto dura soprattutto nel primo e nel terzo set. Nel primo set si vedeva che eravamo un po’ in tensione. Poi abbiamo lasciato andare un po’ il braccio in battuta, siamo stati più decisivi. Nel terzo set non siamo stati del tutto lucidissimi in fase di cambio palla. Nella fase finale abbiamo avuto i singoli giocatori che hanno fatto la differenza.”

Soddisfatto il Presidente Bongiovanni: ”Taranto esprime la semplicità che oggi occorre per vivere meglio. La nostra squadra esprime la correttezza, che oggi occorre per essere apprezzati. Noi facciamo sport, lo facciamo perché questo tipo di sport non ci distrae da altri momenti. Sono felice per tutta questa gente che viene da tutta la Puglia, sono dispiaciuto perché non è venuto il sindaco , forse avrebbe dovuto fare qualche sacrificio per poter essere presente, perché noi lo apprezziamo, ma lo perdoniamo tra virgolette, verrà la prossima volta. Abbiamo vinto contro una bella squadra, importante e ci è andata bene. Speriamo di continuare a migliorare.”

IL MATCH

Taranto parte con la diagonale Yamamoto-Cianciotta, al centro Sanfilippo-Bossi, in 4 Antonov -Pierotti, libero Gollini, mentre il Sorrento schiera la diagonale Tulone-Baldi, al centro Patriarca-Petkov, in 4 Parraguirre-Pol, libero Russo.

L’inizio è a traino rossoblù, con una buona serie al servizio di Sanfilippo che permette il break 8-6. Sorrento però resta sempre attaccata, con ottime giocate di Baldi e Parraguirre, 13-13. Sanfilippo porta avanti, poi però Pol sorpassa e fa break 15-17. Cianciotta in diagonale, 16-17. Pierotti mette in difficoltà la ricezione campana, Antonov finalizza, poi Pol spara out ed è sorpasso 18-17. Ancora Pierotti per il 19-18. Sorrento allunga 21-23, poi sbaglia il servizio, 22-23. Parraguirre spara out, 23-23. Hopt firma il 24-23. Si va ai vantaggi con un attacco di Baldi. Pierotti chiude la strada a Baldi con un ottimo muro 26-24.

Partenza a razzo nel secondo set, 7-4. Tanti gli errori nel campo avversario, Taranto allunga 11-5. Sorrento prova a trovare degli sprazzi di lucidità accorciando 19-14, ma Taranto prosegue nella sua marcia, con un ottimo primo tempo di Sanfilippo che firma il 20-14. Tre ace di Yamamoto decretano il 25-16.

Nel terzo parziale Sorrento mette avanti la testa 10-12, ma i rossoblù restano sempre vicini, con un primo tempo di Bossi 11-13. Con una bella diagonale di Cianciotta e una pipe di Antonov, i rossoblù guadagnano un punto 14-15. Pol spara out, Taranto impatta 15-15. Antonov firma il 19-18. Baldi fa ace, 19-20, poi sbaglia per il 21-20. Antonov trascina 22-20. SAnfilippo mura Petkov, 23-20. Antonov chiude i giochi 25-21

TABELLINO

Prisma La Cascina Taranto – Romeo Sorrento 3-0 (26-24, 25-16, 25-21) –

Prisma La Cascina Taranto: Pierotti 11, Bossi 6, Cianciotta 8, Antonov 10, Sanfilippo 9, Yamamoto 3, Luzzi (L), Lusetti 0, Lorusso 0, Hopt 1, Gollini (L). N.E. Galiano, Zanotti. All. Graziosi.

Romeo Sorrento: Pol 7, Patriarca 5, Baldi 14, Parraguirre 8, Petkov 3, Tulone 0, Pontecorvo (L), Russo (L), Iurisci 2, Malavasi 1, Ferrato 0, Fortes 3, Brignach 2. N.E. All. Esposito. ARBITRI: Chiriatti, Di Bari.

NOTE – durata set: 23′, 23′, 23′; tot: 69′.