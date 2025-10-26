lunedì 27 Ottobre 25
CP

La Cascina Taranto batte il Sorrento 3-0

Sport

Articoli Correlati

Il Taranto esonera Di Bari. Mugugni della tifoseria contro Ladisa

CP -
Paga il direttore sportivo dopo la sconfitta di Bisceglie. La società sul banco degli imputati È di qualche minuto fa la notizia diffusa sui canali...
Read more

Il Taranto cade a Bisceglie

CP -
Una punizione di Citro condanna i rossoblù alla sconfitta Il Taranto cade a Bisceglie per 1-0. Ciro Danucci cambia l'assetto della squadra che si presenta...
Read more

Taranto, a Bisceglie per riscattarsi

CP -
Rossoblù chiamati a vincere dopo una sconfitta e un pareggio. Al Gustavo Ventura (ore 17) il possibile debutto di Losavio Il Taranto deve rialzare la...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand