giovedì 13 Novembre 25
CP

La Cascina Taranto, nuove energie per trovare la strada

Sport

Articoli Correlati

Il Taranto apre le porte della semifinale

CP -
Battuto l'Atletico Acquaviva con gol di Terrana e Souaré Nella gara di ritorno della seconda fase della Coppa Italia, il Taranto batte 2-0 l'Acquaviva ed accede alla...
Read more

Il Taranto sogna d’ingaggiare Pique’. Anzi no, Loiodice

Vittorio Galigani -
I rossoblù, a quanto pare, starebbero corteggiando Loiodice. Già, proprio lui. Il giocatore che non si allena con la propria squadra, che gioca un...
Read more

Taranto obiettivo semifinale di Coppa Italia

CP -
Alle 14.30 al "Giammaria", i rossoblù saranno soliti dell'Atletico Acquaviva. La gara di andata venne vinta 5-1 dalla squadra di Ciro Danucci Torna in campo il Taranto, questa...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand