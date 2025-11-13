La Cascina Taranto, nuove energie per trovare la strada

Per la squadra rossoblù sarà una gara da affrontare con concentrazione e spirito di gruppo, alla ricerca di quella continuità e serenità che possono passare solo attraverso il lavoro quotidiano e la fiducia nei propri mezzi

Dopo l’avvicendamento in panchina che ha visto coach Pino Lorizio subentrare a Gianluca Graziosi, la Prisma La Cascina Taranto Volley si prepara ad affrontare una delle trasferte più impegnative della stagione. Domenica alle 15.30 i rossoblù saranno ospiti al San Filippo del Gruppo Consoli Sferc Brescia, attuale capolista del campionato e finora imbattuta.

Di fronte ci sarà una formazione solida come Brescia, che ha costruito la propria forza su un sistema di gioco equilibrato e su terminali offensivi di alto livello. Le due bande Cavuto e l’ex Cominetti rappresentano punti di riferimento costanti in attacco e velenosissimi dai nove metri, il giovane regista Mancino guida la manovra con dinamicità e personalità, mentre l’opposto Lucconi, già conosciuto a Taranto, garantisce potenza ed esperienza. A completare un roster di spessore, un reparto centrali di assoluta eccellenza, con Tondo e Berger capaci di incidere sia a muro che in fase di primo tempo.

Per Taranto sarà una gara da affrontare con concentrazione e spirito di gruppo, alla ricerca di quella continuità e serenità che possono passare solo attraverso il lavoro quotidiano e la fiducia nei propri mezzi. Il nuovo percorso è appena iniziato, ma l’obiettivo è chiaro: trasformare la determinazione in risultati e restituire alla città una squadra capace di lottare con orgoglio su ogni campo.

Un match che arriva in un momento di transizione ma anche di rinnovata determinazione. Come sottolineato dal Presidente Tonio Bongiovanni, “Affrontiamo la nostra gara ospiti dell’attuale capolista sinora imbattuta. Giocheremo con la consapevolezza di dover iniziare un percorso fatto di dedizione, lavoro e sacrificio. Sinora la squadra non ha espresso il gioco che le potenzialità del gruppo fanno ipotizzare. Sarà compito di ciascuno valorizzare ed ottimizzare le proprie potenzialità, supportati e guidati dal nostro staff tecnico e dirigenziale. Siamo fiduciosi di aver intrapreso il percorso giusto”.

Ex di giornata: Roberto Cominetti, a Taranto nel 2020-21, Lucconi a Taranto nel 2022-23

Precedenti: Le gare nel 2020 di regular season di andata e ritorno furono vinte da Brescia e da Taranto, ai play off invece fu Taranto a strappare la vittoria nella serie Finale Promozione in gara 1, Gara 2 e Gara 3.

Arbitri: Adamo Giorgia e Venturi Giuliano