La Cascina Taranto pronta per il salto di qualità contro Delta Volley Porto Viro

Sport

Grande successo del Trofeo Città di Taranto con i protagonisti della Quero Chiloiro

CP -
Una serata di boxe indimenticabile per la città, che ha visto l’importante partecipazione del Sindaco Bitetti e di altre significative istituzioni come il consigliere...
Arriva Incerti da Ferrandina

CP -
Classe 2022, con i lucani ha giocato 15 gare. Calabria compie il percorso contrario Il Taranto va allo scambio con il Ferrandina, che milita in Serie...
Taranto calcio, accordo per Incerti in cambio di Calabria

CP -
La cessione di Emanuele Calabria potrebbe sbloccare l’arrivo di Davide Incerti mediano italo-cubano, classe 2002 del Ferrandina, al Taranto. Durante la riunione di oggi 9...
