La Cascina Taranto pronta per il salto di qualità contro Delta Volley Porto Viro

La Prisma La Cascina Taranto si prepara alla trasferta sul campo della Delta Volley Porto Viro domenica alle 19 con l’obiettivo di dare continuità alla crescita mostrata nelle ultime settimane e alla vittoria ottenuta contro Macerata. Gli ionici arrivano al match con 9 punti e tre vittorie, determinati a compiere un ulteriore passo in avanti e consolidare la propria posizione in classifica.

La Delta Volley si presenta con 6 punti, immediatamente dietro Taranto, e con una guida tecnica ormai stabilizzata: Matteo Bologna, subentrato da un mese, sta lavorando per dare identità e continuità alla squadra. Nelle uscite più recenti ha confermato il proprio sestetto di riferimento: Zonta in regia, Pinali opposto, Erati ed Eccher centrali, Magliano e Chiloiro in banda, Morgese libero.

Porto Viro, pur avendo raccolto meno del previsto, ha comunque mostrato segnali di crescita: tie-break persi con Ravenna e Lagonegro e vittorie al tie-break contro Aversa e Cantù. La diagonale Zonta–Pinali rimane l’elemento di maggiore esperienza e pericolosità della formazione nerofucsia.

La Prisma arriva al match con un morale decisamente più alto e una fiducia ritrovata. La prestazione convincente contro Macerata ha mostrato un gruppo in crescita, con un’amalgama che inizia a definirsi e una maggiore lucidità nei momenti chiave. Una vittoria in trasferta darebbe un segnale forte al campionato e segnerebbe un vero salto in avanti per la squadra ionica.

“Sarà sicuramente una gara ostica, in quanto loro hanno un roster di una certa caratura. – Afferma lo schiacciatore rossoblu Nicola Cianciotta – Prima di tutto c’è un opposto di un certo livello, Pinali, che lo scorso anno ha vinto il campionato, e ha vinto anche un Europeo con la nazionale maggiore. Ci aspettiamo una gara difficile, ci stiamo preparando per il meglio e sicuramente daremo tutto per portare qualcosa a casa, sicuramente di positivo.”

Gli fa eco il centrale Sanfilippo, che insieme a Cianciotta e Lawani ha offerto una buona prestazione nell’ultimo match casalingo. “La vittoria di domenica ci ha dato entusiasmo e consapevolezza nei nostri mezzi. Andiamo a Porto Viro con fiducia, ma sapendo che sarà una trasferta impegnativa: loro in casa spingono molto e noi affrontiamo una trasferta molto lunga. Dovremo, quindi, mantenere la stessa intensità e attenzione mostrata nell’ultima gara. L’obiettivo è dare continuità al nostro percorso e continuare a crescere come squadra”.

Un confronto che promette equilibrio e intensità: Porto Viro vuole dare continuità al lavoro del nuovo tecnico, mentre Taranto cerca di confermare i progressi mostrati nell’ultima giornata. Gli ionici sanno di avere un’occasione preziosa: un risultato positivo consoliderebbe la loro crescita, alzerebbe l’asticella delle ambizioni e segnerebbe un ulteriore passo verso una posizione di classifica più solida.