La Cascina Taranto scende in campo contro Lagonegro per il turno infrasettimanale

Coach Lorizio: “É una squadra costruita per entrare nelle prime otto, quindi mi aspetto un’altra partita complicata. Noi abbiamo l’obiettivo di migliorarci ancora: dobbiamo essere bravi a stare lì, palla su palla, ma sempre con coraggio e compattezza”

Torna in campo la Prisma La Cascina Taranto domani sera alle 19 per il turno infrasettimanale, attesa dalla delicata trasferta sul campo della Rinascita Lagonegro. I rossoblù arrivano dalla sconfitta dell’ultimo turno e cercano immediatamente riscatto, ma di fronte troveranno una squadra che ha già dimostrato di essere una delle rivelazioni della stagione.

Lagonegro si presenta alla sfida con 8 punti frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte, ma soprattutto con prestazioni che hanno confermato la natura indomita del gruppo guidato da Waldo Kantor. Da neopromossa, la squadra lucana ha già saputo sorprendere: eccellente il rendimento casalingo, e altrettanto significativo il successo ottenuto in trasferta contro Aversa, formazione costruita per stare stabilmente nei piani alti.

Nel turno precedente, Lagonegro ha sfiorato un’altra impresa: il tie break perso di misura contro Catania, dopo una gara lunga e combattuta, ha mostrato la solidità e la freschezza di un gruppo mai domo. Domani sera potrebbe scendere in campo il sestetto che ha convinto nell’ultimo turno, composto dalla diagonale Sperotto–Cantagalli, dagli schiacciatori Raffaelli e Armenante, dai centrali Arasomwan e Tognoni, con Fortunato nel ruolo di libero. Una formazione dinamica, fisica e capace di imporre ritmo e continuità, trascinata soprattutto dall’opposto Cantagalli, che è stato il top scorer dell’ultima partita sul campo lucano.

In casa Taranto si lavora sul miglioramento continuo, come sottolinea l’ex di turno, coach Pino Lorizio, che conosce bene l’ambiente lucano. “Lagonegro è una squadra costruita per entrare nelle prime otto, quindi mi aspetto un’altra partita complicata. Noi abbiamo l’obiettivo di migliorarci ancora: dobbiamo essere bravi a stare lì, palla su palla, ma sempre con coraggio e compattezza. La squadra deve credere che alla lunga possiamo scalare la classifica… ma un passo alla volta.”

Gli fa eco il centrale Sanfilippo. “Lagonegro è una formazione che lotta su ogni pallone, hanno grande energia e contro di noi non hanno nulla da perdere. Ci aspettiamo un avversario che farà di tutto per metterci in difficoltà, ma siamo pronti a dare il massimo per riproporre ciò che si è visto nel primo set e nella prima parte del terzo con Siena.”

La gara si preannuncia intensa e fondamentale per entrambe: Lagonegro vuole confermare la propria maturità e continuità di risultati, mentre Taranto cerca una prova solida per tornare a muovere la classifica e ritrovare fiducia. Alle 19 si alzerà il sipario su un match che promette equilibrio, intensità e grande battaglia sportiva.

Ex di giornata: Giacomo Raffaelli a Taranto nella stagione 2023-24, coach Lorizio, a Lagonegro nelle stagioni 2023-24-2024-25.

Arbitri dell’incontro: Marigliano Antonio Giovanni, Autuori Enrico