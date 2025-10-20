La Cascina Taranto, sconfitta rotonda a Fano

Il tecnico rossoblù: la squadra non è riuscita a concretizzare le occasioni nei momenti chiave

Il percorso degli ionici nella seconda categoria nazionale, sul campo della Essence Hotels Fano inizia con una sconfitta rotonda 3-0 (25-17, 25-23, 25-23). A parte un primo set con una partenza arrugginita in cui prendono un gap importante, gli ionici dal secondo set in poi lottano, conquistano un buon vantaggio che poi però dilapidano e Fano ne approfitta. Il terzo parziale vede Fano spingere sull’acceleratore, con un ottimo Tonkonoh ma Taranto risponde con una buona soluzione di doppio cambio con l’inserimento di Lusetti e Zanotti, con una bella rimonta e importanti punti messi a terra da Cianciotta nel ruolo di opposto. Ma non basta, Fano è più cinica e sbaglia poco, si aggiudica il finale di set e chiude i giochi.

Al termine del debutto stagionale al PalaAllende di Fano, il coach Gianluca Graziosi analizza con lucidità la prestazione della Prisma La Cascina Taranto Volley, uscita sconfitta dalla prima di campionato ma consapevole del percorso da costruire.

“Sapevamo che l’ambiente sarebbe stato questo, sapevamo che ci avrebbero aggrediti da subito, e purtroppo all’inizio non siamo stati bravi a tenere botta. Gli abbiamo fatto capire che oggi potevano osare, e l’hanno fatto. L’A2 è questa: fuori casa sarà sempre così, campi caldi e avversari che spingono fin dal primo pallone.”

“Nel secondo set abbiamo avuto diverse opportunità in contrattacco, e anche in difesa abbiamo recuperato un paio di palloni importanti. Purtroppo -afferma il tecnico rossoblù- ci è mancata lucidità per sfruttarli e riaprire la partita. Se in questi campi non capitalizzi le tue occasioni, poi diventa complicato.”

Sul piano tecnico, Graziosi individua margini di miglioramento nella fase offensiva:

“Ci manca ancora qualcosa in attacco: facciamo fatica a sviluppare il gioco e abbiamo giocato troppo poco al centro. Pochi primi tempi, poche pipe, troppe palle in banda — e così si fa fatica, anche perché oggi eravamo senza un opposto di ruolo.”

Nonostante la sconfitta, il coach ha voluto evidenziare anche le note positive:

“Nicola Cianciotta è entrato con grande energia e ha fatto una buona partita, soprattutto in attacco. Nel terzo set ha anche piazzato un break importante al servizio. Bene anche Lusetti, che ha trovato qualche primo tempo. Ci sono segnali incoraggianti.”

Una Taranto dunque ancora in costruzione -conclude- ma con la consapevolezza e la determinazione giuste per crescere fin dalle prossime sfide.

TABELLINO:

TARANTO: Antonov 8, Luzzi, Lusetti, Cianciotta 10, Sanfilippo 5, Hopt 2, Pierotti 13, Bossi 4, Zanotti 1, Gollini, Lorusso, Galiano, all Graziosi

FANO: Bisotto, Coscione 2, Merlo 11, Roberti 14, Sorcinelli, Galdenzi, Rizzi 1, Ricci 6, Falcioni, Tonkonoh 18, Fornal, Arguelles, Mengozzi 5, all Mastrangelo