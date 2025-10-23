La Cascina Taranto torna in campo

Domenica affronteranno con la voglia di riscatto la Romeo Sorrento

Archiviata la sconfitta all’esordio sul campo di Fano, la Prisma La Cascina Taranto Volley è pronta a tornare in campo con determinazione e voglia di riscatto.

Domenica pomeriggio alle 19 al PalaFiom – fanno sapere- i rossoblù ospiteranno la neopromossa Romeo Sorrento nella seconda giornata del campionato di Serie A2 Credem Banca, con l’obiettivo di conquistare i primi punti della stagione davanti al pubblico di casa.

Il Vice coach Alessandro Giosa fa eco a quanto annunciato dall’Head Coach Graziosi: “Dopo la sconfitta, siamo più determinati che mai a ripartire con grinta e voglia di riscatto. Stiamo analizzando gli errori commessi e cercando soluzioni per trovare il giusto equilibrio in questo campionato di A2, che è molto competitivo e di alto livello.

Sorrento è una squadra che conosciamo già

– aggiungono- avendola incontrata in amichevole, ma in campionato sarà una storia diversa, una vera e propria battaglia. Sono una squadra giovane e talentuosa, con veterani esperti nella categoria, che giocano con grande entusiasmo e hanno già dimostrato di essere competitivi quindi dovremo essere aggressivi sin dall’inizio. Servirà osare al servizio, lavorare bene con il muro e la difesa, e avere lucidità nel chiudere i nostri contrattacchi. Con il supporto dei nostri tifosi, domenica sarà una partita da divertirsi e dare il massimo!”.

“Domenica mi aspetto una partita tosta-afferma lo schiacciatore Marco Pierotti- come del resto lo saranno tutte in questo campionato. Sorrento è una squadra che conosciamo già, avendola affrontata in pre-season: sappiamo come lavora e che tipo di pallavolo esprime.

Nelle amichevoli le gare sono state equilibrate, hanno mostrato un buon livello di gioco e, tolti alcuni nuovi innesti, sono un gruppo collaudato che gioca insieme già dallo scorso anno. Hanno meccanismi ben rodati e questo li rende pericolosi.

Mi aspetto quindi una vera battaglia.

Da parte nostra c’è tanta voglia di riscatto dopo la prima giornata: vogliamo regalare i primi punti al nostro pubblico, alla nostra città e a noi stessi. Faremo di tutto per portare a casa la vittoria.

Mi auguro di vedere tanta gente al PalaFiom, che ci sostenga e ci spinga verso il risultato che tutti desideriamo.”

