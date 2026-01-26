La Cascina Taranto vince in rimonta al tie break contro Ravenna

Pierotti, mvp del match: “Siamo stati bravi dopo due set in cui ci hanno messo in difficoltà a restare sempre lì e a cogliere l’occasione di un loro calo, non ho mai avuto dubbi sulle potenzialità di questa squadra ma dobbiamo continuare a lavorare perché é difficilissimo e ci aspettano altre partite molto dure, possiamo giocarcela con tutti così come tutti possono esprimere una pallavolo di livello in questo campionato”

Battaglia del cuore di due ore e mezza al PalaFiom, Taranto si aggiudica il match in rimonta contro la corazzata Consar Ravenna al tie break (22-25, 22-25, 25-20, 25-16, 15-11) spinta da un ottimo Pierotti e Cianciotta, con Hopt sugli scudi che firma palloni scottanti e con difese generose, una fame di vittoria che serviva a restituire fiducia ed entusiasmo alla compagine guidata da coach Lorizio.

“Siamo stati bravi dopo due set in cui ci hanno messo in difficoltà a restare sempre lì e a cogliere l’occasione di un loro calo, – ha affermato Marco Piertotti, mvp del match – non ho mai avuto dubbi sulle potenzialità di questa squadra ma dobbiamo continuare a lavorare perché é difficilissimo e ci aspettano altre partite molto dure, possiamo giocarcela con tutti così come tutti possono esprimere una pallavolo di livello in questo campionato”.

IL MATCH

Taranto parte con la diagonale Lusetti-Hopt, al centro Sanfilippo-Zanotti, in 4 Cianciotta-Pierotti, libero Gollini, mentre Ravenna schiera la diagonale Russo-Dimitrov, al centro Bartolucci- Canella in posto 4 Zlatanov-Valchinov, libero Goi.

Inizio agguerrito da parte di entrambe le formazioni, con Ravenna che mette la testa avanti ma gli ionici riescono a contenere i centrali murando Bertolucci 13-15. Ravenna prende il largo e si porta 17-22, con Valchinov sugli scudi. Ma Hopt non molla, CIanciotta firma in pipe il 19-22. Chiude Ravenna 22-25.

Nel secondo parziale è punto a punto, Zanotti firma l’8-8. Cianciotta fa ace 9-9, poi firma il 10-9 in pipe. Hopt mette a terra il 13-11, con una bella diagonale da seconda linea. Sanfilippo mura Valchinov 14-11. Taranto è avanti per tutto il set, salvo poi perdere il vantaggio sul finale con una buona serie al servizio di Valchinov. Ravenna si aggiudica il set 22-25.

Anche nel terzo set Taranto si porta avanti 10-7 con un bell’ace di Cianciotta, Sanfilippo firma il 15-10. Cianciotta mette a terra il 16-11. Ancora Cianciotta per il 19-12. Zanotti conquista il 20-14. Chiude Taranto 25-20. Nel quarto Taranto parte avanti 9-7 con un buon CIanciotta. Murato Dimitrov per l’11-7. Anche Valchinov sbaglia e attacca out. Entra Gottardo, 12-7. Hopt a terra per il 13-8. Ancora Hopt 14-9. Viene murato Zlatanov 15-10. Sbaglia anche Dimitrov, il set è a senso unico targatp rossoblù con ottime giocate dei ragazzi di coach Lorizio e si chiude 25-16.

Il tie break comincia bene con un bel 4-0 a firma Hopt. Valchinov mette a terra il 5-2. Zlatanov sbaglia il servizio 6-2. Hopt viene murato sul 9-5, Cianciotta firma l’11-6. Cianciotta firma anche il 12-7. Si chiude 15-11 per gli ionici che firmano una vittoria importantissima contro una corazzata di alto livello.

Prisma La Cascina Taranto – Consar Ravenna 3-2 (22-25, 22-25, 25-20, 25-16, 15-11)

Prisma La Cascina Taranto: Lusetti 1, Cianciotta 18, Zanotti 9, Hopt 21, Pierotti 10, Sanfilippo 10, Luzzi (L), Antonov 2, Gollini (L). N.E. Maiorano, Galiano, Lorusso, Bossi, Gavenda. All. Lorizio.

Consar Ravenna: Russo 4, Zlatanov 18, Bartolucci 6, Dimitrov 20, Valchinov 23, Canella 10, Asoli (L), Gottardo 1, Iurlaro 0, Ciccolella 0, Giacomini 0, Goi (L), Bertoncello 2. N.E. All. Valentini.

ARBITRI: Faia, Di Bari. NOTE – durata set: 28′, 27′, 30′, 25′, 20′; tot: 130′.