La classifica di merito 2024 della FPI premia la Quero-Chiloiro

La storica palestra tarantina tra le prime sei d’Italia su oltre mille società: eccellenza confermata nel panorama nazionale della boxe, con un settore giovanile da primato

É stata pubblicata la classifica di merito nazionale 2024 della Federazione pugilistica italiana, nella quale la Quero-Chiloiro, campione d’Italia 2018 e 2023, si è confermata anche quest’anno nell’alta vetta di una classifica che comprende ben 1106 società pugilistiche italiane, collocandosi al sesto posto con 854,50 punti.

Una posizione derivante dal punteggio ricavato per il 35% dall’attività professionistica e di pugilato olimpico, il 30% relativo all’organizzazione di manifestazioni sportive, il 25% del punteggio nel settore giovanile e il 10% del punteggio del tesseramento amatoriale.

Un risultato come sempre straordinario frutto di notevoli sforzi per la palestra Quero, che si conferma prima a livello regionale come ormai ininterrottamente da un ventennio, e che raggiunge il secondo posto nella classifica di merito nazionale nel settore giovanile, il fiore all’occhiello del pugilato tarantino, per cui dista solo pochi punti dal primo posto, raggiunto invece nel 2013, 2014, 2017, 2018 e 2023: la Quero-Chiloiro arriva quest’anno seconda con 1445 punti, mentre la padovana Boxe Albignasego è prima con 1495 punti.

Grande soddisfazione per questo risultato tarantino. “Un sogno in cui ha creduto in primis il fondatore della società, il maestro benemerito Vincenzo Quero, che poi ha trasmesso ai suoi figli Cataldo e Cosimo e alla moglie Maria Lecci, presidente societaria e dell’importante risorsa rappresentata dal direttivo costituito da Goffredo Santovito, Nico Monfredi, Rosario Ungaro, Francesco Galeone, Gianluca Mongelli e Giovanni Semeraro”, commenta così la Quero-Chiloiro, che dopo aver ricevuto nel 2024 dal CONI la stella d’oro al merito sportivo, manda avanti la potente macchina nel pugilato italiano, portando lustro alla città di Taranto, “nonostante l’assenza di un supporto ammistrativo locale e sostentandosi unicamente della passione per lo sport e la noble art. – evidenzia – Una passione comunque alimentata grazie al contributo quotidiano dei tecnici impegnati nella gestione degli allenamenti nella sede di via Emilia a Taranto, degli amatori che con la loro retta mensile sostengono l’attività agonistica, dei pugili con le loro vittorie e grazie al fiorente settore giovanile che si conferma come uno dei migliori in Italia”.